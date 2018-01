No quería que trabajara con Allen

Ciudad de México.- La mamá de Selena Gomez, Mandy Teefey, confesó que le sugirió a su hija no trabajar con Woody Allen en la cinta ‘A Rainy Day in New York’.“Lo siento, nadie puede obligar a Selena a hacer algo que ella no quiera. Tuve una larga conversación con ella acerca de no trabajar con él y no le hizo click”, escribió Teefey en Instagram.Luego de que Allen fuera acusado de abuso sexual contra su hija adoptiva Dylan Farrow, varios seguidores de Gomez comenzaron a pedirle a la cantante que se disculpara por la decisión que tomó.Además, las publicaciones exigían a la madre de Selena que obligara a la actriz a pedir perdón por haber hecho la película.Fue entonces que Teefey dio a conocer su punto de vista sobre la situación al contestar comentarios de los usuarios en las redes sociales.“Su equipo es un grupo de personas asombroso. No hay culpable aquí. Nadie la controla. Ella toma sus propias decisiones. No importa cuanto intentes aconsejarla. Siempre hace oídos sordos”, agregó la madre de la actriz.Recientemente, Us Weekly aseguró que la intérprete de ‘Bad Liar’ donó al fondo Time’s Up una cantidad mayor a su pago por la grabación de ‘A Rainy Day in New York’.