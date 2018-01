Arte chihuahuense en miniatura

El arte de Enrique Carbajal no sólo se ha convertido en un ícono de la frontera, sino en una referencia del talento chihuahuense a nivel internacional, y hoy, ese arte se convertirá en una oportunidad para conocer el trabajo que durante cinco décadas ha puesto en alto el nombre del estado.Mejor conocido como Sebastián, y gracias al apoyo de Fundación Pedro Zaragoza y Fundación Sebastián, el artista plástico exhibirá en La Rodadora, a partir de hoy y hasta el domingo 18 de febrero, una muestra que se compone por 22 obras de arte, siendo 12 de ellas esculturas que ha recolectado a lo largo de su carrera.Entre las esculturas de pequeño formato se encuentra la Puerta de Torreón, ubicada originalmente en Torreón, Coahuila; la Puerta de Chihuahua, ubicada en Chihuahua; y el Monumento a la Mexicanidad, mejor conocido como La X, el cuál se inauguró en mayo del 2013 en el Parque Público Federal El Chamizal.Las otras 10 piezas que conforman la exposición son pinturas de la colección privada del artista, Soledad, llamada así en honor a la madre del oriundo de Camargo, Chihuahua y de 70 años.Esta colección privada se integra por 53 pinturas de artistas nacionales e internacionales, por lo que Sebastián tuvo que seleccionar 10 en base a las tendencias y a los conceptos contemporáneos que pudieran dar un panorama más amplio de la pintura contemporánea.Pinturas de Mario Martín del Campo, José Luis Bustamante, Gabriela Carbajal, Francisco Javier Vázquez ‘Jazzamoart’ y Kirk Clark, son las que se pueden apreciar dentro en el recorrido que celebra la trayectoria artística de Enrique, quien ha realizado cerca de 260 esculturas en diferentes partes del mundo.La exposición temporal ‘Sebastián, Escultor’ fue inaugurada ayer y contó con la presencia de dos de los pintores que forman parte de la colección privada, el originario de McAllen, Texas, Kirk Clark, y la mexicana Gabriela Carbajal.En conferencia de prensa los artistas expresaron sentirse felices por participar en la apertura de un espacio para que los fronterizos puedan tener un acercamiento al arte, pero sobre todo, por la oportunidad de formar parte de la exhibición que le permitirá a las personas conocer a Sebastián.Ayer se dio a conocer que los interesados en interactuar con el escultor podrán hacerlo este sábado 20 de enero, cuando él imparta un taller de figuras transformables.“Esto para mi es una obligación como chihuahuense y como mexicano, esto que esta sucediendo hay que hacerlo y hay que provocarlo, no me causa ni fatiga ni problema, lo hago con mucho cariño, fundamentalmente porque es para los niños, los niños mexicanos se lo merecen todo”, dijo. El taller se llevará a cabo al medio día y esta limitado a 50 personas.Nombre: Enrique CarbajalEdad: 70 añosOriginario de: Camargo, ChihuahuaAlgunas de sus esculturas: Cabeza de Caballo en la Ciudad de México; Awaiting the Mariner en Dublín, Irlanda; Quijote en Alcalá de Henares, España; Ángel Alejandra en Toledo, España; Arco Fénix en Osaka, Japón; Arco de La Paz en Pekín, China; Obelisco Conmemorativo Assilah, Marruecos.La RodadoraA partir de hoy y hasta el domingo 18 de febreroIncluido en el acceso al museoEntrada al museo, sala 3D y biblioteca: 79 pesosEntrada sólo a la exposición: 50 pesosLa RodadoraSábado 20 de enero12:00 p.m.Para participar es necesario registrarse al teléfono: 257-0909 o al correo electrónico [email protected] y adquirir el paquete de 79 pesos (entrada al museo, sala 3D y biblioteca)Cupo limitado

