Aventuras a los grande

Ciudad de México.- En un futuro donde los recursos están por agotarse un grupo de científicos ha logrado una solución muy viable y muy extraña: reducir a los seres humanos a 12 centímetros (cinco pulgadas) para hacer una contribución ambientalista y prometerles vida de reyes a aquellos que se decidan por esta nueva opción. Muchas personas se han sometido a la reducción para ver cómo sus 100 mil dólares se convierten en 12 millones y vivir en una nueva (pequeña) mansión, esta es la premisa de ‘Pequeña Gran Vida’ (‘Downsizing’) que llega hoy a las salas de cine mexicanas.Paul Safranek (Matt Damon) ve cómo sus amigos, poco a poco, deciden realizarse la reducción y comienzan desde cero en pequeñas lujosas ciudades. Él, un fisioterapeuta, y su esposa Audrey (Kristen Wiig) aburridos de sus tediosos trabajos, al ver la inesperada aparición de su amigo Dave, que mide 15 centímetros, deciden igual reducirse para cambiar su vida llena de deudas por una completamente distinta, pero al momento de estar en la última fase de la reducción Audrey opta por no seguir sin avisarle a su esposo. Ahora Paul seguirá solo con su nueva vida a escasos centímetros del suelo, pues el tratamiento es irreversible, por lo que tendrá que aprender a vivir en una nueva ciudad, rodeado de nuevas experiencias y de las maravillas que promete la naturaleza al ras de la tierra.La nueva película promete mostrar en pantalla una serie de aventuras cargadas de humor junto con una visión muy distinta de nuestro mundo.Una visión distintaAunque el concepto de la reducción no es nuevo en el cine (como ‘Querida, Encogí a los Niños’) el director de Pequeña Gran Vida, Alexander Payne quien está incursionado en el mundo de la ciencia ficción, apuesta a que nunca hemos visto una propuesta como esta, ya que hablar de la reducción de recursos es un tema que nos debe preocupar a todos y gracias a la actuación de Matt Damon, popular en las actuales generaciones, se podría realizar un cambio en nuestro planeta junto con un montón de risas. El respaldo actoral que hace Damon mantiene al proyecto en pie gracias a su versatilidad en los papeles que ha realizado y a la rentable propuesta de su trabajo en esta trágico-comedia.“Ha sido el mayor papel pequeño que haya tenido nunca. Me encantaba la idea de que, al miniaturizarnos, también lo hicieran nuestros problemas”, reveló el actor en una rueda de prensa en el festival de Venecia donde debutó ‘Pequeña Gran Vida’.Kristen afirmó durante la promoción de la cinta, que disfrutó mucho trabajar con Matt: “He sido su fan por mucho tiempo, ¡y finalmente nos tocó coincidir en el mismo escenario!”.Y sobre la moraleja que deja este filme, la actriz de Damas en Guerra destacó: “Creo que cada persona obtendrá cosas diferentes. Al final la película es tanto política, como ambiental, habla de inmigración y las relaciones y lo que haces por tu familia. Pero sobre todo, de lo que estamos haciendo por nosotros”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.