Revela Dylan Farrow abuso de Woody Allen

Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen, ofreció una dramática entrevista televisiva ayer, en la que dio detalles sobre supuestos abusos sexuales por parte del cineasta hace más de 25 años.En su primera entrevista televisiva, Dylan Farrow dijo en el programa “This Morning” de la cadena CBS que Allen tocó sus partes íntimas cuando tenía siete años.“Amaba a mi padre. Lo respetaba. Era mi héroe. Y, obviamente, eso no elimina lo que hizo, pero hace mucho más intensa la traición y el dolor”, comentó Farrow, quien actualmente tiene 32 años, en una entrevista con Gayle King.Allen, de 82, ha rechazado en repetidas ocasiones la acusación, que fue realizada por vez primera en 1992, en medio de la convulsionada separación de su pareja de entonces, la actriz Mia Farrow.En un comunicado difundido el jueves, Allen reiteró su versión y dijo que Farrow está usando el escándalo de acoso y abusos sexuales que afecta a Hollywood estos días para renovar su acusación.En los últimos meses, el ambiente en Hollywood se ha ido poniendo cada vez más hostil hacia el director de “Annie Hall”. Varios actores se han distanciado de él o han donado sus ganancias en sus películas a grupos en apoyo de víctimas de acoso sexuales.“Aunque la familia Farrow está usando cínicamente la oportunidad ofrecida por el movimiento Time’s Up para repetir esta desacreditada acusación, eso no lo hace más verdadero hoy que en el pasado”, dijo Allen en un comunicado. “Nunca abusé de mi hija, como concluyeron todas las investigaciones hace un cuarto de siglo”, agregó. Allen nunca fue acusado.Farrow afirmó que los hechos ocurrieron cuando Allen fue a la casa de su madre en Connecticut en agosto de 1992, en medio de la batalla por la custodia de los hijos.“Me llevó a un pequeño ático (...) Me dijo que me tumbara sobre mi estómago y jugara con el tren de juguete de mi hermano. Se sentó detrás, junto a la puerta y mientras jugaba con el tren abusó sexualmente de mí”, dijo, agregando que “me solía pedir que fuera a la cama con él cuando llevaba solo su ropa interior y, a veces, cuando yo solo tenía mi ropa interior puesta”. (Con información de El Comercio)

