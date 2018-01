El futuro en sus manos

Cargando

Ciudad de México— Hoy se estrena en México ‘Darkest Hour’ (‘Las Horas más Oscuras’), película por la que Gary Oldman ganó hace dos semanas el Globo de Oro como Mejor Actor de Drama. Oldman, recordado por sus actuaciones en ‘Drácula’, ‘El Quinto Elemento’ y ‘Batman’, entre muchas otras, interpreta en este filme de Joe Wright a Winston Churchill en los tiempos en los que fue nombrado primer ministro británico y tuvo que decidir sobre el futuro de la nación durante la Segunda Guerra Mundial.“Él siempre ha sido representado con un carácter gruñón, fumando, bebiendo whisky, gritando a todo el mundo; no obstante, el Churchill que yo he intentado encontrar es un hombre con mucha energía, con mucho dinamismo. Tú puedes crear un personaje, pero siempre sobre lo que hay en el papel", dijo Oldman a EFE tras recibir su Globo de Oro.Sin embargo, para el actor, el mayor reto de su personaje no fue el psicológico o intelectual, sino el físico. “Sólo necesitas mirarme y mirar a Churchill...”.Churchill contaba con 66 años por entonces, por lo que hicieron falta 200 horas de maquillaje en total para que el artista se pareciera lo máximo posible al mandatario.La película muestra a un político, estadista ingenioso y brillante que, aunque no era el candidato más indicado para ser primer ministro, se quedó con el puesto debido a la situación que vivía Europa bajo el régimen nazi. Con todo el ejército británico varado en Francia, Churchill fue nombrado el 10 de mayo de 1940.“Siempre me había fascinado Churchill, ya que fue nuestro mejor estadista. Sin embargo, él no era alguien a quien quería interpretar. De hecho, la alternativa de encarnarlo se había presentado hace años pero había rechazado la idea”, aseguró Oldman.‘Las Horas más Oscuras’ narra cómo el primer ministro tuvo que hacer frente a la operación militar en Dunkerque, donde el ejército de Hitler tenía acorralados a 300 mil soldados británicos, un drama que el año pasado el director Christopher Nolan llevó al cine precisamente con el nombre ‘Dunkerque’.En la cinta Gary Oldman encarna a un Winston Churchill que encuentra a su propio partido conspirando contra él y el rey Jorge VI ya que están escépticos de que su nuevo primer ministro pueda enfrentar el desafío. Así es que el político debe decidir si negociar un tratado de paz con la Alemania nazi y salvar a los británicos a un costo terrible o luchar contra probabilidades increíbles.Drama, no biografíaEl filme da importancia a la esposa de 31 años del primer ministro, Clemmie, quien es interpretada por Kristin Scott Thomas, quien resulta ser un gran apoyo para él. Asimismo, Churchill espera que los británicos lo inspiren a mantenerse firme y luchar por los ideales, la libertad y la libertad de su nación.Poniendo su poder con palabras en la última prueba, con la ayuda de su secretaria (Lily James), Winston Churchill debe escribir y pronunciar discursos que unirán a una nación. Mientras aguanta su hora más oscura, intenta cambiar el curso de la historia mundial para siempre.Para Gary Oldman, lo mejor de ‘Las Horas más Oscuras’ es que no es una biografía, sino una película dramática que narra semanas cruciales de la historia del Reino Unido, por lo que no hay “saltos hacia delante o hacia atrás y sin envejecimiento”.