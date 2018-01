Aprende lección de telenovela

Ciudad de México— Gracias a su personaje de Lola Alvarado, en la telenovela ‘Caer en Tentación’, Julia Urbini aprendió que no confiar en la familia jamás dejará cosas buenas en el futuro.A la actriz de 21 años le tocó interpretar escenas de prostitución y en los ojos de Lola, atestiguar dentro de la trama de Las Estrellas homicidios de los que no puede hablar porque su vida corre peligro.“Todos somos jóvenes y cometemos el error de no confiar en nuestros padres por el miedo a los regaños, pero yo siempre he tenido el apoyo de mi familia”, contó la joven, quien ha figurado en el melodrama estelarizado por Gabriel Soto, Carlos Ferro, Adriana Louvier y Silvia Navarro.Contenta por el nivel de aceptación de su papel, Urbini se ha entregado de lleno en secuencias llenas de dramatismo, que son consecuencia de sus malas decisiones, como ser apuntada con un arma, golpeada, obligada a beber y hasta tener que abortar.Y todo, destacó la actriz, porque Lola le hiciera caso a una amiga que le sugiere tener encuentros íntimos con un hombre mayor que pague su viaje de graduación.“Esta niña, por querer ir al viaje de generación, se mete en la prostitución. Me daban ganas de cachetearla y decirle: Niña, ¿qué estás haciendo?. Lola es muy madura para temas de las otras personas, pero no para los suyos”, consideró.A la audiencia le parecieron polémicas varias escenas, tanto las de cama como varias de Lola que contienen golpes.Estas últimas fueron las que le representaron un reto mayor, por la sincronía que requieren ante las cámaras.Para Urbini lo más importante es que su personaje es un reflejo real de la realidad que viven muchas jóvenes en el País, en especial la violencia en contra de la mujer a manos de sus parejas, algo que al exponerlo mediáticamente puede marcar la diferencia.“Si alguna vez tuviera ese problema, sería la primera en huir. Yo recomendaría que hablen, que no se queden calladas. Estar amenazadas impacta y da miedo, pero tienen que saber que no están solas”, opinó.La actriz se dice satisfecha con el rumbo que ha tomado Caer en Tentación y la experiencia adquirida en él, pese a que actúa desde que era niña.Pese a que su participación en la telenovela acabará en unos días, Urbini acepta que su papel no tenga un final grato porque sus acciones no fueron buenas.