inspiración que viaja en metro

Ciudad de México–Es cierto, Lin-Manuel Miranda ha logrado notoriedad y éxito internacional gracias a los musicales de Broadway ‘Hamilton’ e ‘In The Heights’. Pero él asegura que su principal objetivo al crear ambas piezas siempre fue mover almas y conciencias.Como dramaturgo, productor, compositor y actor, a este neoyorquino de raíces puertorriqueñas lo que le sobra es inspiración... y ¡ni siquiera necesita musas!En realidad, dice, las ideas le llegan constantemente y de todos lados. Lo único que tiene que hacer es estar atento a lo que ocurre a su alrededor incluso en las situaciones más cotidianas. Y si a las 3:00 de la mañana se le ocurre algo en sus sueños, salta de la cama y no regresa sino hasta que da forma a sus ideas.Así es Lin-Manuel Miranda, ganador del Grammy, el Tony, el Emmy y el Pulitzer y postulado al Oscar por su canción ‘How Far I’ll Go’, del filme Moana.¿Cómo es un día regular de trabajo en el que creas música?— No es nada convencional, yo no me la paso en una oficina o en un escritorio esperando a que lleguen las musas o los musos. Lo que me gusta hacer es salir a pasear por las calles de Nueva York y grabo en notas de audio todo lo que se me ocurre. Me inspira lo que veo y lo que siento.¿En qué pones atención?— En los detalles y en las cosas en las que no se fijan todos. Por ejemplo, mi mujer siempre me dice: ‘¿En qué momento te fijaste que había la figura de un gato en la pared, si yo estaba más concentrada en la nieve que caía?’.Todo lo veo, en todo me fijo, soy muy detallista y creo que de ahí viene la inspiración. Las musas y los musos son los detalles, en femenino y masculino, según lo que sean.¿Tienes un sitio predilectopara escribir?— El metro, me fascina el metro de Nueva York, así como el de Londres. Cuando quiero perderme en mis ideas o sumergirme en mis pensamientos, me subo y observo a la gente, en cómo se viste, si interactúa o no, si va a acompañada... me imagino historias, personajes, vestuario, diseño.Pienso que el metro es una gran fuente de inspiración y me motiva a continuar creando. Muchos fragmentos de Hamilton surgieron de mis trayectos; incluso los ritmos, pues cuando pones atención en el ritmo que llevan las vías con las llantas (o como se llamen), surge un chispazo de creatividad.Has trabajado en ‘Modern Family’, ‘How I Met Your Mother’ y ‘House’, entre otros ¿cuál de estas series te inspiró más?— ‘Modern Family’ me parece divertidísima, y me sentí muy afín, ¿sabes? Soy un contador de historias, por eso creo que me ha ido bien, tengo bien definido mi motivo de vida y así me gusta sentirlo. Voy en un camino de aprender de todo lo que veo y hago.¿Cómo te inspiraste para hacer la canción ‘Almost Like Praying’ para ayudar a los damnificados por el huracán María en Puerto Rico?— La canción se inspira en ‘María’, el clásico de West Side Story, y me metí a un baño de Austria a grabar el demo de cómo me la imaginaba. Iba en camino a una cita y se me ocurrió, y aunque llegué tarde, no podía dejar escapar ese momento.Si sólo hubiera grabado un estribillo se me hubiera ido toda la idea. Conseguí lo que quería y la canción está hecha para ayudar.¿Quién te inspira entodos los sentidos?— Mi mujer. Sí, mi esposa es súper inteligente, dedicada, entregada y es muy, muy lista; ella siempre tiene respuesta para todo y sabe cuestionar todo sin ofender.“Digamos que en la relación yo soy el que no genera encanto y ella es todo encanto. Esa inteligencia me inspira, me motiva, me hace crecer con ella. Y se lo agradezco. Es mi principal musa.