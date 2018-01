Arte por los gatos de la calle

Quedarse de brazos cruzados ante el abandono y el maltrato animal nunca fue una opción para Carolina Hernández y Salvador Morales; dos jóvenes artistas que fundaron el colectivo Patitas Vagabundas y que muy pronto inaugurarán una exhibición plástica con la finalidad de concientizar al público sobre la problemática.La muestra, titulada de la misma forma que el colectivo, se llevará a cabo el viernes 19 de enero a las 7:00 de la tarde en el espacio que alberga los trabajos de artistas emergentes: la Ventana del Arte de Technology Hub.Esta exposición se conforma por siete piezas que adaptan la figura felina a obras de reconocidos artistas a nivel internacional, tal como ‘La Mona Lisa’ de Leonardo da Vinci, ‘La Joven de la Perla’ de Johannes Vermeer, ‘Menina’ de Fernando Botero y ‘Desnudo con Alcatraces’ de Diego Rivera.Además de ser una colección que se incrusta dentro del movimiento del apropiacionismo, en el cual el artista toma elementos de obras ajenas para crear la propia, la presentación se caracteriza por sólo haber retratado a gatitas con la técnica del óleo.Según las declaraciones de los artistas la decisión de hacer retratos femeninos se debió a que las hembras son las menos adoptadas en Patitas Vagabundas, razón que también los llevó a complementar las piezas con fichas técnicas que incluyen la foto de la mascota que ‘modeló’ para las obras.“Hicimos las pinturas para humanizar un poquito más a los gatos y para que las personas los vean desde otra perspectiva, que no los vean como animales nada más, sino como un ser vivo”, expresó Salvador para el Diario de Juárez.Durante la exhibición los retratos estarán a la venta y lo recaudado se utilizará para brindarle atención médica, comida y refugio a los próximos gatitos que lleguen a Patitas Vagabundas.El colectivo, fundado en noviembre de 2016 por Carolina Hernández de 24 años, estudiante de Artes Visuales en la UACJ; y por Salvador Morales de 23 años, estudiante de la carrera de Diseño Industrial, ha logrado rescatar durante su primer año a más de 40 gatos.“Pensamos en hacer algo para que los gatos tuvieran una familia y para que no se quedaran en la calle, por eso empezamos a rescatarlos poco a poco. Primero los fines de semana y luego comenzó a convertirse en algo de toda la semana”, platicó Salvador.Ambos jóvenes recogen a los felinos de la calle o reciben a los que las personas les llevan, e inclusive, a los que llegan por cuenta propia. Lo primero que hacen con el gato es llevarlo al veterinario para esterilizarlo y para que reciba atención médica, después, lo alimentan y lo rehabilitan para ponerlo en adopción.“En vez de deprimirnos y sentirnos mal o de estar todo el tiempo preguntándonos por qué la gente no cuida a los animales, decidimos hacer algo al respecto. Hemos llegado a tener hasta 12 gatos a la vez y los hemos podido ayudar gracias al apoyo de las personas que nos siguen en Facebook”, comentó Carolina.Technology HubViernes 19 de enero7:00 p.m.Entrada libreFacebook: @patitasvagabundasTeléfonos: (656) 307-8186 y (656) 699-1118

