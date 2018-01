Aún casado estrena novia

Ciudad de México— El cantante Cristian Castro olvidó rápido a su aún esposa Carol Victoria Urban y se dejó ver en público acompañado por la diseñadora argentina Heidi Claire, a quien presentó como su nuevo amor a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.Cuando le preguntaron si la relación entre ambos es seria él respondió “sí, si ella cuida de mí”. De igual manera, cuando se le cuestionó si tendrían hijos, contestó: “ella cuidará de nosotros”.Días antes, Urban manifestó incredulidad ante los rumores que ya relacionaban al cantante mexicano con la argentina. “No, no creo, Cristian no sería incapaz de hacerme eso”, dijo la violinista. “No, pues seguimos casados, imagínate, sería…, no, no lo creo capaz, no creo”, añadió.No obstante, la también artista rectificó para decir luego: “cualquiera es libre para hacer lo que quiera, ya estamos separados y pues no tengo por qué juzgarlo, es lo sano para cualquier pareja que después de que terminen una relación, después de un tiempo, el debido duelo, como lo quiera llevar cada uno, pues continúe con su vida, es lo más normal”, dijo Urban.En cuanto a los trámites de divorcio, afirmó que no puede realizar ninguna diligencia por el momento, pues debe esperar un año para iniciar con las mismas.Según la misma violinista, aún mantiene contacto con Cristian Castro, pese a que este detalle no le debe agradar mucho a su madre Verónica Castro.Crisrian y Carol Victoria se casaron en mayo del año pasado y su matrimonio duró 30 días, después que el cantante le pidiera el divorcio durante su luna de miel en Europa.