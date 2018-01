A pesar de que Donald Trump supuestamente le pagó a la estrella porno, Stormy Daniels, 130 mil dólares en el 2016 para que mantuviera la boca cerrada y no dijera nada sobre una aventura que tuvo lugar hace 10 años, In Touch Weekly publicó una entrevista con Daniels del 2011, antes de que este escándalo saliera a la luz, en la que ella revela los detalles más íntimos tras haber conocido al entonces anfitrión del programa “El Aprendiz” en un evento de golf con celebridades en el Lago Tahoe.Una temática frecuenta por el transcurso de la entrevista tiene que ver con la manera en que a Trump le sorprendió tanto cuán inteligente y sagaz Daniels era, al grado que el ahora mandatario le dijo a Daniels que quería que ella estuviera en su programa de “El Aprendiz”. Una de las citas de Daniels en torno al tema, misma que In Touch publicó en la edición impresa del reportaje, pero que no aparece en línea, es particularmente sorpresiva.“Tuvimos una muy buena charla”, según dijo Daniels a In Touch. “Él me dijo una vez que yo era una persona a considerar, que era hermosa e inteligente, al igual que su hija”.Trump, uno supone, estaba hablando de Ivanka Trump, quien tenía 24 años en ese entonces. (Su otra hija, Tiffany, habría tenido 11 años). El que nuestro hoy presidente haya comparado a una mujer con la que supuestamente se estaba acostando con Ivanka es sólo otra aterradora adición a su larga historia de instancias en las que encuentra la manera de atribuirle un carácter sexual a su hija. En uno de los más ínfimos ejemplos, durante una entrevista en The View en el 2006, Trump elogió el cuerpo de su hija y luego dijo al panel, “Si Ivanka no fuera mi hija, quizás estaría saliendo con ella”. Stormy Daniels y Trump quizás sólo hayan tenido una aventura, pero le otorgó el más elevado cumplido que él conoce. (Con información de SPIN)