Conquista con su chile pasado

Un tradicional chile pasado logró sobresalir de entre dos mil 200 sabores latinoamericanos y conquistó los paladares de los jueces de ‘MasterChef Latino’, el programa que sucumbió ante el sazón de la parralense Norma Santana-Herrera y le otorgó uno de los 14 lugares para participar en la competencia.Después de haber pasado por la etapa de audiciones la originaria de Parral, Chihuahua, quien vivió durante 20 años en Ciudad Juárez y quien actualmente reside en El Paso, se enfrentó contra 56 finalistas y demostró sus habilidades culinarias a través de sus raíces mexicanas.“Me siento muy nerviosa y contenta, con un compromiso grandísimo por mi país. Cada vez que me preparo para cocinar se dispara la adrenalina”, comentó Norma, vía telefónica, para El Diario de Juárez.La fronteriza de 45 años sintió estas emociones durante el estreno del programa televisivo el pasado domingo 14 de febrero, día en el que cocinó platillos como pollo en salsa poblana y chiles en nogada hasta que llegó a la presentación final.“Cuando me gané la cuchara y pasé a ser de las últimas 30 personas decidí cambiar de estrategia y presentar un plato puertorriqueño. Quise sacar esa carta y jugármela ante los jueces”, platicó.Esta decisión, además de ser una táctica, fue tomada porque la cocinera declaró que la mayor parte de los competidores eran mexicanos y porque conoce bien la gastronomía del territorio debido a que su esposo, Daniel Santana, es puertorriqueño.“Preparé un mofongo y le gustó a los jueces. Benito me dijo que tenía buen balance y sazón; Ennio que le impresionó la salsa y que el pollo estaba perfectamente cocido; y Claudia, Claudia hizo algo muy bonito”, agregó.Tras escuchar los buenos comentarios del juez Benito Molina y Ennio Carota, durante el programa conducido por Aracely Arámbula, la jueza Claudia Sandoval mandó a llamar al esposo de Norma, quien también compitió en el programa pero no llegó a quedar entre los primeros lugares.Tras llamar a Daniel la jueza le pidió que probara el platillo y que le diera su opinión, pues ella consideró que un platillo puertorriqueño debía ser evaluado por un puertorriqueño, y después de escuchar sus comentarios le otorgó a Norma el mandil.“Fue la emoción mas grande del mundo, pero, lo mejor fue salir del foro y ver a mi mamá y abrazarla. Ella fue quien me enseñó a cocinar desde los siete años. Que me viera con el mandil puesto fue algo muy significativo”, dijo.Este primer acercamiento con los jueces dejó a Santana-Herrera muy motivada y consciente de los que tiene que hacer para continuar en la competencia: dominar sus nervios e intentar estar preparada para los retos.“Una de las razones por las que decidí entrar fue para aprender de ‘MasterChef’. Nos dijeron que nos iban a dar clases y eso me tiene muy contenta porque me va a ayudar en mi formación”, concluyó.Nombre: Norma Santana-HerreraEdad: 45 añosOriginaria de: Parral, Chihuahua, México. Actualmente reside en El Paso, Texas.Platillos favoritos: Albóndigas en salsa chipotle y chiles en nogada.Cocina: Criolla, italiana y mexicana.Lo que le gustaría cocinar en el programa: Albóndigas en salsa de chipotle.Lo que no le gustaría cocinar en el programa: Cualquier postre.TelemundoDomingo 21 de enero de 20186:00 p.m.