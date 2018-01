Cultura en varios formatos

Desde hace 28 años, Amigos de la Fundación Mascareñas lleva a cabo un programa cultural que brinda a la comunidad juarense eventos artísticos de comprobada calidad.Matices Culturales ha variado su formato, pero en la actualidad sigue siendo una de las iniciativas más consistentes en materia de cultura.A poco de arrancar, el programa de este año se conforma de cinco presentaciones que dan cabida a expresiones artísticas tan variadas que van del baile flamenco a la música de cámara y del jazz al hip hop.Este 27 de enero se presentará ‘Tan Solo’, pieza flamenca dirigida por Manuel Reyes, en la que también participa la bailaora mexicana Érika Suárez.El 24 de febrero se programa el concierto de la Camerata Filarmónica 5 de Mayo, fundada en 2016 por el maestro Fernando Lozano, y el evento del 17 de marzo tiene agendada la presentación de Calacas Jazz Band.Un mes más tarde, el 14 de abril, toca el turno a Moros y Cristianos, grupo integrado por músicos e investigadores que se está inmerso en la búsqueda de un sonido propio entre las ancestrales voces de los pueblos y las más actuales sonoridades contemporáneas.El ciclo termina con el concierto de Los Músicos de José, el 12 de mayo; activos desde 1996, los intérpretes tienen una discografía donde se puede escuchar música instrumental con la influencia del acid jazz, el funk, el rock y el hip hop.Todos los eventos tendrán lugar en el Centro Cultura Paso del Norte en punto de las 8 de la noche. No falte.Al observar la sala del teatro ocupada por un público atento y gozoso se cumple uno de los objetivos de Matices Culturales, que es el contribuir a que la sociedad tenga a su alcance expresiones artísticas que impacten su formación.No obstante, con parte de los ingresos recabados se asiste al programa de becas que durante tres décadas ha ofrecido la Fundación Mascareñas.En 28 años, Amigos de la Fundación Mascareñas ha realizado 202 presentaciones artísticas, mismas que han disfrutado 71 mil 315 personas.Si bien en sus inicios no estaba formalmente constituido, ahora Matices Culturales es un programa permanente que de enero a mayo ofrece cinco eventos, indicó José Manuel Mascareñas Hass, director ejecutivo de Amigos de la Fundación Mascareñas.Agregó que desde un año antes un comité determina los artistas que se presentarán, siguiendo algunos criterios establecidos, como que sean mexicanos, de preferencia, y que haya diversidad de disciplinas,“Se busca que haya música clásica, mexicana, para jóvenes, bailables. Otro criterio es que deben pasar cinco años antes de repetir a un artista, aunque se han hecho excepciones con algunos muy solicitados”, expresó.Respecto a las becas dadas a estudiantes de licenciatura o posgrado, Mascareñas subrayó que conservarlas no sólo depende de las buenas calificaciones del joven, sino que éste “debe tener buena actitud de vida”.“Para mí eso es más importante que las calificaciones. Esa buena actitud de vida va a determinar que en el futuro esa persona que adquiera un grado profesional haya despertado el interés de ayudar a alguien. En un momento dado esa persona estuvo en una situación especial y pidió ayuda, y se le dio”, concluyó.Del 27 de enero al 12 de mayo8:00 p.m.Todos los eventos en el Centro Cultural Paso del NorteZona PronafPrecio del carnet: 750 pesosBoleto por función: 150 pesosInformes al teléfono 612-31-75‘Tan Solo’27 de eneroCamerata Filarmónica 5 de Mayo24 de febreroCalacas Jazz Band17 de marzoMoros y Cristianos14 de abrilLos Músicos de José12 de mayoPara ganarte uno de los ocho pases dobles ingresa a diario.mx/matices y contesta la trivia

