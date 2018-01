Por la identidad nacional

Cargando

Ciudad de México— Levantar y promover la identidad nacional es el objetivo de la nueva película ‘El Charro Negro’, la cual se estrenará este viernes.Con su nueva cinta, Alberto ‘Chino’ Rodríguez no sólo preservará las tradiciones mexicanas, también las promoverá por todo América Latina a través de un sistema de animación con un lenguaje coloquial.“En esta ocasión, la trama es más madura, más arriesgada, está dirigida un poco más hacia los adolescentes.“Quisimos darle al público algo que no pueden hacer los gringos: tener una identidad nacional”, afirmó el director Rodríguez en conferencia de prensa.“Me preocupo mucho que los personajes hablen como nosotros. Trato de no irme por los políticamente correcto trato de seguir por el camino de lo lúdico y divertido”, agregó.Luego de ver el éxito de películas antecesoras como ‘La Llorona’, ‘El Chupacabras’, ‘La Leyenda de La Nahuala’ y ‘Las Momias de Guanajuato’, el director decidió lanzarse por algo nuevo, pero bajo la misma línea de las leyendas.A pesar de que la versión de ‘El Charro Negro’ es diferente en algunas zonas de México, Rodríguez buscó la forma correcta para generalizar el concepto y plasmarlo en un dibujo animado.“Cada pueblo y zona tiene una identidad del Charro Negro diferente, al final es un negociador que pide un alma a cambio de un favor”, expresó.Benny Emmanuel, Hermán López, Eduardo España, Mayté Cordeiro, Erick Elías, Andrés Couturier y Óscar Flores forman parte del elenco de doblaje de la cinta, la cual llegará a mil pantallas de México este 19 de enero.“Para mí que me hayan invitado a este proyecto, un proyecto mexicano era muy emocionante. Fue muy padre y divertido encontrar esta voz tan malvada.“La cinta estuvo muy divertida, la goce, me divertí y creo que eso pasará con los que la vean este viernes”, dijo Elías, quien da vida a El Charro Negro.

