Con la frontera en su arte

Ni mexicanos, ni estadounidenses. Los fronterizos tienen una identidad única que se formó entre dos ciudades y dos culturas; entre dos países que han sido una inspiración para la artista plástica Mariel Bayona, una joven fronteriza que a través de sus obras acercará a San Francisco al fenómeno bicultural de Ciudad Juárez y El Paso.Bayona de 29 años, nacida en El Paso y criada en Ciudad Juárez, inaugurará el jueves 18 de enero una exposición plástica en San Francisco, lugar en el que reside desde hace seis años y en el que busca abrir un diálogo visual sobre el conjunto de características que distinguen a los nacidos en una frontera.“Tuve la oportunidad de ser invitada por el Consulado General Mexicano en San Francisco para exhibir mi trabajo. Es como una residencia de arte llamada ‘Art Studio’. Hospedan a una artista durante dos meses y le dan la libertad de hacer lo que quiera”, platicó Mariel –vía telefónica- para El Diario de Juárez.Titulada ‘Tierra de Oro’, en honor a las tierras doradas de Chihuahua y haciendo referencia a la Fiebre de Oro de San Francisco ocurrida entre los años 1848 y 1855, la exposición se conforma por dos murales, cuatro esculturas, cuatro dibujos a grande escala, la instalación de un terreno y vegetación chihuahuense y por distintas piezas de cerámica.Con estas piezas y aludiendo a su hogar temporal y al origen de sus raíces, la artista busca relatar la experiencia única de haber crecido entre ambas culturas, pues sus padres son juarenses y ella estudió en el Instituto Teresiano de Ciudad Juárez hasta la preparatoria.“Lo que más me mueve y lo que más me interesa es la identidad mixta. Mi exposición se basa en animales híbridos con elementos fantásticos y surreales, inspirados en alebrijes mexicanos. Tienen una presencia nostálgica de ser algo particular”, expresó.Los dibujos a grande escala, de aproximadamente dos metros de alto por uno y medio de ancho, forman parte de una serie de 21 piezas basadas en el calendario Azteca, mejor conocido como ‘Piedra de Sol’.Cada uno de los dibujos fue realizado por Mariel en cerca de tres a ocho meses, ya que utiliza tinta china, acuarela y técnica gouache sobre papel, y porque detalla en cada criatura patrones, símbolos de diferentes culturas, imágenes contemporáneas y arte urbano para crear un ‘símbolo universal’.“Hago lo mismo con mis esculturas, las altero con patrones o texturas que interrumpen lo que deberían ser, pero no son”, explicó.Las esculturas o ‘cabezas’, llamadas ‘Tescuani’ (palabra del Nahuatl que significa fieras), fueron creadas en un aproximado de dos meses cada una. En total, la colección es un trabajo que se terminó en cerca de dos años, siendo esta la primera vez que Mariel expone su trabajo.“Estoy muy contenta porque es algo que he querido hacer desde que llegué a San Francisco, abrir diálogo sobre la experiencia de crecer en la frontera y crear presencia para que conozcan nuestra ciudad y nuestro estado. Estoy muy emocionada e inspirada por nuestra cultura”, manifestó.El trabajo de Bayona también incluye pequeñas piezas de cerámica con un aspecto nativo y prehispánico, las cuales utilizó para adornar la instalación de terreno y vegetación chihuahuense que se conforma por arena de Samalayuca, arena de San Francisco y por las plantas Larrea Tridentata, mejor conocida como la ‘gobernadora’; por agave lechuguilla; y por sotol.A través de estos elementos Mariel buscó la creación de un ambiente rústico que hiciera sentir a la audiencia como si estuviera en un museo de historia natural, dándoles a todos los visitantes del Consulado un escape inmediato de los trámites.“Trato de involucrar a la audiencia para que se identifique con la obra. Me encanta ver que él que esta observando el dibujo se acerca y se aleja. Esto crea una especie de aceptación para la obra que prácticamente esta buscando su identidad”, dijo.‘Tierra de Oro’ estará en el Consulado General de México en San Francisco hasta el sábado 10 de febrero y se convertirá en la segunda exposición en ‘solitario’ de Bayona, ya que la primera tuvo lugar en una galería de Berkeley, California, en el 2014.En ese mismo año Mariel culminó su maestría en Artes Plásticas en el Sculpture San Francisco Art Institute en San Francisco, California, y en el 2012 su licenciatura en Artes Plásticas en la Painting University of the Incarnate Word, San Antonio, Texas.www.marielbayona.comInstagram: @bymabaTwitter: @marielbayona

