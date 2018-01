Familia real corta lazos con Testino

Ciudad de México— La familia real británica decidió terminar su relación con el reconocido fotógrafo Mario Testino después de que varios modelos y asistentes lo denunciaran por abuso y acoso sexual, publicó El País.Testino era el favorito para realizar las fotografías de la boda real entre Meghan Markle y el príncipe Enrique, sin embargo, tras el escándalo, fue descartado.Mario Testino ganó fama por su relación con la familia real británica, a cuyos miembros, incluida la fallecida Princesa Diana, ha inmortalizado.El fotógrafo, nacido en Perú, también fue el responsable de plasmar la boda real entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton, en 2010.Posteriormente fue el encargado de las fotografías oficiales del bautizo de la princesa Carlota y repitió en julio del 2017, cuando retrató a Camilla Parker Bowles, la esposa del príncipe Carlos, heredero a la corona.Trece modelos y asistentes masculinos denunciaron a Testino de haberlos sometido a situaciones sexuales que incluso llegaron a los tocamientos y masturbación.Antes de que la familia real británica diera su comunicado, la editora de la revista Vogue, Anna Wintour, publicó que no trabajaría más con Mario Testino hasta que se aclararan las acusaciones de abuso y acoso sexual en su contra.Anna Wintour, editora de Vogue, emitió un comunicado para informar que los fotógrafos Mario Testino y Bruce Weber no tendrán relación alguna con la revista hasta que se aclaren las acusaciones que enfrentan por presunto acoso sexual.The New York Times publicó el fin de semana que más de 20 modelos aseguran que los fotógrafos tuvieron conductas inadecuadas durante diversas sesiones.“Se han hecho acusaciones contra Bruce Weber y Mario Testino, historias que han sido difíciles de escuchar y desgarradoras de afrontar. Ambos son amigos personales que han realizado contribuciones extraordinarias a Vogue y muchos otros títulos de (la editorial) Condé Nast durante años”, expresó Wintour en el comunicado.“Ambos han emitido objeciones o han negado lo publicado. Creo firmemente en el valor del remordimiento y el perdón, pero tomo las acusaciones muy en serio, y en Condé Nast hemos decidido suspender nuestra colaboración con ambos fotógrafos a la espera de que se aclaren los hechos pronto”, agregó.Testino, de 63 años, recurrió a sus abogados para restar credibilidad a las declaraciones de los modelos.Weber, de 71 años, quien ha realizado campañas para Calvin Klein y Abercrombie & Fitch, no es la primera vez que se enfrenta a una situación así. En diciembre pasado fue demandado por agresión sexual por el modelo Jason Boyce.Según los reportes, Weber pedía a los modelos que se quitaran la ropa para hacer supuestos ejercicios de respiración, al tiempo que los tocaba.El fotógrafo se manifestó a través de sus representantes legales.“Estoy completamente conmocionado y triste por las escandalosas afirmaciones que se han hecho en mi contra, algo que niego rotundamente”, dijo.

