Prefiere la vigencia

Los Angeles— Le han llamado ‘la estrella perdida’, ‘el galán de cine que pudo ser’, ‘el actor que descuidó su camino’, entre muchos otros titulares que pudieran sugerir que Brendan Fraser es ahora una figura de bajo perfil. Pero eso a él lo tiene sin cuidado.“Mi perspectiva del éxito no depende de cómo me vean los demás. Para mí, lo importante es hacer el trabajo que me apasiona y estar rodeado de gente talentosa. Me siento afortunado de tener una carrera longeva que me ha dado esas satisfaccionesA 20 años de ‘Gods and Monsters’, y tras éxitos como ‘George de la Selva’ (1997), ‘La Momia’ (1999), ‘Al Diablo con el Diablo’ (2000) y ‘Viaje al Centro de la Tierra’ (2008), su carrera se ha nutrido de cintas animadas, películas de bajo presupuesto y participaciones en series como ‘Nightcap’, ‘Texas Rising’, ‘The Affair’ y ‘Los Padrinos Mágicos’.Ahora Fraser apuesta por mayor notoriedad en televisión con ‘Trust’“Sin duda aquí están (en televisión) las ideas y la libertad ahora mismo”, expresó el también productor de 50 años.Y entre todo esto su vida personal se mantiene aún más privada que la profesional y evita comentar al respecto, luego de que en 2007 atravesara un dramático, y muy publicitado, proceso de divorcio con Afton Smith.Por lo que Brendan, de cara a los 50 años, sólo se limita a decir que vive feliz con lo que ha logrado y sin la presión de encantar al ojo público.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.