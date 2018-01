Ser latina es lo suyo

Pasadena— De entre toda la variedad de papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera, Catherine Zeta-Jones asegura que las mujeres hispanas a las que ha dado vida son sus favoritas.Ellas son Elena de la Vega, en la saga de ‘La Máscara del Zorro’; Helena Ayala en ‘Tráfico’ (por el que ganó un premio BAFTA), y ahora a la famosa narcotraficante colombiana que fue cabeza del Cartel de Medellín, en el telefilme ‘Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story’, que se estrenará el 11 de abril en México por el canal Lifetime.“Yo me siento muy conectada con los latinos. De verdad. Me veo como latina, actúo como latina y tengo una pasión como ellos. Puedo decir, sinceramente, que en mis tres películas favoritas de mi carrera, casualmente he interpretado a una mujer hispana.“Como actriz te metes al personaje, adquieres ciertas características y te conectas profundamente como lo haces”, aseguró Zeta-Jones en una charla con medios internacionales.Su último papel con estas características, el de la polémica Blanco, hizo que la británica, compañera sentimental del actor Michael Douglas, cumpliera uno de sus sueños como actriz, el de interpretar a una mujer con una historia fascinante y de quien se sabía muy poco.“Llevo queriendo interpretar a Griselda desde hace varios años. Hace mucho vi un documental sobre los grandes nombres del narco, pero no la incluían a ella. Sin embargo, todos hablaban de una ‘madrina’, la veneraban y la admiraban, pero no se sabía más.“Dar vida a Griselda, que es todo lo opuesto a lo que soy y a cómo vivo, me ayudó a sacudirme etiquetas”, puntualizó.Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story’, dirigida por el mexicano ganador del Óscar, Guillermo Navarro, contará lo más sobresaliente de Blanco, llamada ‘La Madrina de la Cocaína’ o ‘La Viuda Negra’, pionera del crimen organizado en los 70 y 80 en Miami y asesinada en Colombia en 2012.