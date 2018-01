Orgullosa de su edad

Monterrey— Su nombre siempre se ha vinculado con las cirugías y está consciente de eso, pero Lucía Méndez, próxima a cumplir 63 años, declara que no toda la vida se la pasa en los quirófanos luchando contra el paso del tiempo.De hecho, la actriz y cantante asegura que el último arreglo como tal se lo hizo hace 10 años.A pregunta directa de cuántas cirugías se ha practicado, su respuesta fue: “no, ay bueno, pues no voy a decir cuántas cirugías me he hecho”, responde al instante Lucía en esta charla telefónica realizada para promover el concierto que realizará este 26 de enero en el Lunario de la Ciudad de México.“Pero la última de que yo tuviera el arreglo, fue hace 10 años. Soy una persona que tiene muy buena genética, sí me he hecho mis arreglos, pero no me la paso en el quirófano”.Además, aclara, tiene un excelente dermatólogo.“No soy muy de bótox, pero tengo un dermatólogo muy bueno de cabecera y uso los cosméticos adecuados”.La actriz también presume que es ¡talla 2!, esto cuando habla de los detractores que tiene en redes sociales, que seguido la atacan por las cirugías.“Yo manejo mis redes, yo las contesto y les digo. En cuanto a los ataques, siempre hay detractores, mi reina y ni siquiera es el público. Son los detractores que durante años y años no les gusta que te vaya bien”, asegura.“A veces sabes hasta de dónde viene (el ataque), la verdad, por el tipo de lenguaje que usan”, indica.La protagonista de telenovelas como ‘Viviana’, ‘Colorina’ y ‘El Extraño Retorno de Diana Salazar’, asegura que no se deja influenciar por los ataques en redes sociales.“Yo no me engancho, imagínate, mi reina, con todo lo que me han inventado, me refiero a la gente que si me ven muy bien, dicen: ‘ya se volvió a operar, cirugía’.Bueno y ¿a qué hora trabajo? Si no paro.“Gente como que te quiere hacer daño, que te observa, que te ves bien, que eres talla 2, que de alguna manera estoy vigente, se está agotando disco, padrísimo, y ahí es donde entran los detractores”.Todos los famosos tienen detractores aunque no quieran, personas a quienes no les gusta que les vaya bien a otros, indica la actriz.La cantante reafirma que mantiene su figura con una alimentación sana y dos horas de ejercicio.“Claro que como y como mucho, de todo, toda mi vida he comido sano, de lunes a viernes, y sábado y domingo como lo que quiera”, dice.Vegana no es, pero sí consume salmón bien preparado, que no conserve su aroma.“Soy como de cosas suaves, ligeras, ensaladas, tomo mucha agua y hago dos horas diarias de ejercicio”.La actriz nacida el 26 de enero de 1955 asegura estar orgullosa de sus años.“Feliz de mis años, feliz de seguir vigente, feliz de sentir que esto no se agota, feliz de de tener una trayectoria, de cantar éxito tras éxito, de en un momento determinado ser una mujer que toda mi vida he sido deportista, de comer bien, de sentirme muy bien a mi edad, la verdad”.