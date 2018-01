'Vive' de prestado

Monterrey— Sus cuentas siguen congeladas luego de que su nombre fue vinculado con el lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; además, Julión Álvarez aún no puede grabar discos ni cruzar a ese país.Ha recurrido a préstamos, reveló, pero es un hombre de palabra y sabe que pagará. El cantante cree que tal vez este golpe que recibió ha sido en realidad un ‘coscorrón’ que necesitaba en su vida.“Estamos ahorrando, tenemos todo congelado. Manejamos estrategias legales para poder trabajar y sacar adelante un evento y yo, tal cual, así como se ha dicho, en lo prestadito: échale pa’ca poquito’ y ahí vamos pagando, todo con papeles”, declaró Julión en rueda de prensa antes de su show en Monterrey.El cantante se presentó con un sold out por vez primera en la Arena Monterrey con su gira ‘Aquí Estamos de Regreso’.El llamado ‘Rey de la Taquilla’ aseguró que la situación legal que atraviesa no lo ha afectado emocionalmente, incluso no le ha bajado al ritmo de la fiesta.“He sido muy positivo y muchos amigos me han dicho: parece que no te importa, que te vale o algo, pero yo tomo la rienda del asunto y me pongo a ocuparme”, mencionó.“Algo que quiero compartir es que a veces uno tiene problemas y le ves el lado malo y te apachurras... Yo soy una persona muy impaciente, pero le doy gracias a Dios por la paciencia y la cabeza que me dio para poder recibir este golpe”, agregó.De entre todo lo malo, dijo, le ha sacado lo bueno al caso.“Yo lo veo por el lado de que a lo mejor necesitaba un coscorrón”.El intérprete, de 34 años, hasta ha pensado seriamente en la posibilidad de convertirse en padre.“De los 30 para atrás era un rotundo no. Me arrepiento de no haber tenido hijos desde que empecé de enamorado, ahorita ya tendría hijos chin... de 20”.