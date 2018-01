Le apuesta a millennials

Los Angeles– Posicionarse en la generación millennial le ha dado a Ashley Tisdale la experiencia necesaria para entender las necesidades de una audiencia cada vez más exigente y dispersa.Esto lo ha logrado con personajes populares como Sharpay Evans, en la franquicia ‘High School Musical’; Candace Flynn, en ‘Phineas y Ferb’; Savannah Monroe, en ‘Hellcats’, y Maddie Fitzpatrick, en ‘Zack y Cody: Gemelos en Acción’."He aprendido que es muy breve la capacidad de atención de los jóvenes y debes hacer algo lo suficientemente atractivo para cautivarlos. Hoy en día estás en competencia con cientos de propuestas que buscan esta misma audiencia", dijo Tisdale, quien este año se une a la productora Blue Ribbon Content para desarrollar un spin-off de Scooby Doo, centrado en Daphne y Velma.REIMAGINA SCOOBY-DOOLos inicios de la amistad de Daphne y Velma es el tema con el que Tisdale apuesta al contenido digital, una historia que incluso podría dar para varias entregas, aunque reveló que no quiere precipitarse."Queremos presentar a nuevas generaciones personajes entrañables como Daphne y Velma. Mujeres que desde siempre han representado osadía e inteligencia, algo que no podía estar más relevante ahora", señaló Ashley sobre la cinta que será distribuida por Warner Bros. Home Entertainment y llegará, vía DVD, a nivel internacional este verano.Entre los detalles que adelantó, ‘Daphne y Velma’ mantiene la esencia de ‘Scooby-Doo, Where Are You!’ (1969), de Hanna-Barbera Productions (división de Warner Bros. Animation), será live action y contará la vida de las jóvenes antes de unirse a la pandilla de Mystery Inc.

