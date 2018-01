En la piel del homicida

Cargando

Miami— A las 6:30 de la mañana, Darren Criss se mostraba animado al tiempo que salía de su hotel en South Beach y abordaba un automóvil negro.Era el último día de grabaciones de ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’, serie de Ryan Murphy que sigue a ‘The People v. O.J. Simpson’.Criss interpreta a un asesino y, la noche anterior, se había desvelado grabando la escena de una persecución que bloqueó un tramo de Collins Avenue, para disgusto de asiduos a clubes nocturnos y choferes de Uber.“Ése fue un momento de estrella de rock muy genial”, dijo el actor en el auto.Hacía gala de una sonrisa despreocupada, del tipo que le granjeó el afecto de legiones de jóvenes fans de ‘Glee’, serie en la que interpretó a Blaine Anderson, el entonado ‘fresa’ que era el interés romántico de Kurt Hummel, personaje interpretado por Chris Colfer.Su nuevo papel en ‘American Crime Story’ (que estrena el miércoles en Estados Unidos por el canal FX y un día después en México por FOX) no podría ser más diferente: Andrew Cunanan, el gigoló gay convertido en asesino múltiple que mató a Versace en 1997, después de acabar con la vida de otros cuatro hombres.Criss, de 30 años, se inclinó y señaló por la ventana del auto. “¿Ves eso?”, dijo. “Es la casa flotante, perfectamente recreada”.En la zona de Indian Creek, el equipo de producción había construido una réplica del último escondite de Cunanan, donde perdió la vida después de una frenética cacería de ocho días.La serie usa varias locaciones reales en Miami Beach, de forma más notable la mansión Versace, sitio del homicidio y actualmente un hotel boutique.Al igual que cualquier actor decente que interpreta a un villano, Criss había buscado cualidades positivas en Cunanan: su talento, su capacidad de agradarle a la gente.“Al idealista sangrante en mí siempre le gusta pensar que entre todos nosotros hay más cosas en común que diferentes”, dijo.Es de suponer que quiso decir “idealista con el corazón sangrante”, pero la frase parecía apta en este caso.“Él fue mi primera y única opción”, dijo Murphy sobre Criss. “Verdaderamente no lo habría hecho sin él. No conozco a ningún otro actor que hubiera sido el correcto”.Dada la imagen inmaculada de Criss, actor y personaje parecen diametralmente opuestos. Pero el intérprete y Cunanan tenían algunas similitudes improbables, comenzando con un sorprendente parecido físico.Ambos son californianos y mitad filipinos, y “ambos nos deleitamos al ser diferentes”, dijo Criss.Cuando era adolescente, usaba pantalones de campana en la preparatoria, mientras que Cunanan, cuando era joven, pegaba monedas a sus mocasines para ‘ese toque extra de estilo’.Pero mientras el actor canalizó su carisma hacia el canto y el baile, Cunanan se abrió paso por la alta sociedad como farsante, al tiempo que atacaba a otros cuando las cosas no salían como él quería.Criss describió a la serie como una moraleja sobre “el creador por excelencia y el destructor por excelencia”, en la que el resentimiento transformó a Cunanan de aspirante a asesino.“Abordé a Andrew desde una posición muy importante de sufrimiento, dolor, pesar y tristeza”, dijo. “La historia más que horrorizarme, me conmueve.“Y por eso es que actuar es una forma artística tan divertida para mí, de nuevo como un idealista sangrante, un sujeto despreocupado sangrante”, dijo, sonriendo de nuevo ante su suerte extraordinaria.‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’Miércoles en Estados UnidosJueves en MéxicoCanal FX*Consulte su proveedor de TV para horarios

