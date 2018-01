Escándalos preparan a Mayer para política

Ciudad de México— Estar envuelto en escándalos del mundo artístico ha preparado a Sergio Mayer para superar agresiones en el ámbito político.Por eso, en su nueva etapa como coordinador de Morena por el Dipstrito 6 de la Ciudad de México (que comprende las delegaciones de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras) y contendiente a la candidatura de diputado federal por ese partido, retomará el aprendizaje que le ha dejado el medio del espectáculo.“Siempre he estado listo para la política, siempre hemos estado en la controversia, siempre andamos en esos temas; yo me he involucrado en cuestiones de labor social o en el Senado con temas sobre los derechos de los niños, así que esto no es una ocurrencia”, señaló Mayer al asistir como invitado de honor a la función de ‘La Estética del Crimen’.La inconformidad con el rumbo político del país lo motivó para luchar por una curul en el Congreso, aunque ha sido criticado por su decisión.“No me interesan las críticas, si me preocupara por eso en el tema artístico estaría jodido.“A mí me motiva y me fortalecen las críticas que no han parado en redes y me parece maravilloso que opinen porque por eso vivimos en una democracia”, aseguró.“Hoy estoy viendo que México tiene que cambiar, hoy estoy trabajando en un plan de gobierno, un plan de nación donde todos los ciudadanos tenemos que hacer algo”.