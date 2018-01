Ventilan acoso de fotógrafos

Nueva York— Para un modelo, el éxito es su habilidad para incitar deseo. Los requisitos laborales a menudo incluyen desnudez y fingir seducción; la provocación es una palanca para las ventas.En la industria de la moda, los límites entre el trato aceptable e inaceptable hacia los modelos han existido en un área gris.Esto ha permitido que fotógrafos prominentes crucen ese límite con impunidad durante décadas, al explotar sexualmente a modelos y asistentes. La experiencia, alguna vez considerada el precio que tenían que pagar los modelos a cambio de sus carreras, es ahora llamada de otro modo: abuso de poder y acoso sexual.Quince hombres, modelos actuales o del pasado que trabajaron con Bruce Weber, cuyos anuncios subidos de tono para compañías como Calvin Klein y Abercrombie & Fitch ayudaron a convertirlo en uno de los fotógrafos comerciales más importantes, describieron a The New York Times un patrón consistente de lo que denominaron desnudez innecesaria y conducta sexual coercitiva, a menudo durante sesiones fotográficas.Los hombres recordaron, con consistencia sorprendente, sesiones privadas con Weber en las que les pedía desnudarse y los guiaba a través de ejercicios de respiración y energía.Al modelo se le pedía que respirara y se tocara, y Weber movía sus manos a donde sea que ellos sintieran su ‘energía’. A menudo, el fotógrafo guiaba las manos del modelo con las suyas.En relatos que se remontan a mediados de los 90, 13 hombres, asistentes y modelos que han trabajado con el fotógrafo Mario Testino (un favorito de la familia real británica y de la publicación Vogue), le dijeron a The New York Times que el experto de la lente los sometió a insinuaciones sexuales que, en algunos casos, incluían tocamientos indebidos y masturbación.Representantes de ambos fotógrafos dijeron que sus clientes estaban consternados y sorprendidos por las acusaciones.“Estoy completamente impactado y entristecido por las afirmaciones indignantes hechas en mi contra, las cuales niego absolutamente”, dijo Weber, en un comunicado a través de su abogado.Lavely & Singer, despacho legal que representa a Testino, cuestionó el carácter y la credibilidad de las personas que se quejaron de acoso y escribió que había hablado con varios ex empleados que se mostraron impactados por las acusaciones y que no pudieron confirmar ninguna de esas afirmaciones.Quienes dijeron ser blanco de atención no deseada sintieron que se les presentaba una opción clara: aceptar y verse recompensados con lucrativo trabajo en campañas publicitarias o rechazar y arriesgarse a que su carrera fuera obstaculizada o destruida. Muchos dijeron seguir prefiriendo no denunciarlos públicamente.