Paso a pasito va a Hollywood

Monterrey– Sin hacer mucho ruido, el actor Sergio Osuna, quien se dice norteño pues nació en Hermosillo, ha compartido créditos con Elijah Wood, Michelle Rodriguez y Samuel Barnett en ese camino que recorre paso a pasito rumbo a Hollywood desde Canadá.El mexicano, quien participó en la segunda temporada de la serie de Netflix, ‘Dirk Gently’s Holistic Detective Agency’, protagonizada por Elijah, hizo el personaje de Héctor Cárdenas.“Estuve en la segunda temporada. Esta serie es rara, peculiar, de ciencia ficción, pero con toques de comedia. Me tocó hacer un personaje que se desarrolla en los años 70.“Lo que pude realizar fueron cosas que hasta la fecha no había hecho con otro personaje”, indicó Sergio, de 33 años.La segunda entrega de la serie se estrenó el mes pasado.“Mi papel tuvo importancia grande, porque soy el papá de uno de los personajes actuales. Salgo en flashbacks. Algo pasa con mi personaje y mi familia en el pasado que es la respuesta al misterio de la la segunda temporada”, indicó.‘Dirk Gently’s’... es una serie de ciencia ficción, basada en las novelas de Douglas Adams del mismo nombre, escrita por Max Landis y protagonizada por Samuel Barnett como el detective Dirk Gently y Elijah como su compañero Todd.“Pero también tiene tintes de comedia”, añadió el sonorense, quien radica en Canadá.Con respecto a su trabajo con Elijah, mencionó que cuando coincidieron en el set le pareció “muy buena onda”.“Es muy amable, súper amigable y buena onda. No hicimos escenas juntos, pero desde el momento del casting y al grabar en el estudio él estaba presente”, aclaró.La producción tiene locaciones en la ciudad de Vancouver, Canadá.“Rodamos una parte en una granja estilo rústico y en los estudios de filmación donde se realizó la primera y la segunda temporada”, indicó.

