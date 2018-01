Le encanta actuar y dirigir

Vancouver.- Con 33 años de carrera a sus espaldas, y a unos meses de que cumpla 40 de vida, la actriz Shiri Appleby todavía sueña en grande y no le importa tomar riesgos en su carrera.La californiana, protagonista de la exitosa serie UnREAL, se encuentra gozando su profesión como si fuera una novata, y todo, gracias a su experiencia tras las cámaras en el show de Lifetime, donde se dirige a sí misma.“Amo dirigir a Shiri, es una de las mejores actrices con las que he trabajado”, bromea Appleby en entrevista desde el set, en Vancouver, donde se rueda la cuarta temporada.“Dirigir es increíble porque, como actriz, nunca pasas tanto tiempo preparándote para un episodio. Las cosas pasan tan rápido que sólo te enfocas en memorizar tus líneas, pero, como directora, mi trabajo es saber muchas cosas más sobre la historia, y por eso creo que, cuando me autodirijo, mi actuación siempre termina siendo mucho mejor”.Con más de 80 créditos en su filmografía, Shiri se ha forjado de un nombre gracias a su participación en series como ER, Roswell, Six Degrees, Chicago Fire, Girls y Code Black.Y aunque ya había dirigido algunos cortometrajes, en UnREAL es cuando Appleby experimenta al máximo su deseo de tomar las riendas de un proyecto.“Me ayuda mucho que conozco a todo mi reparto, somos como una familia y ellos facilitan mi trabajo. Esa libertad te hace ser más creativa y propositiva. Además, como crecí en los sets, puedo llevar mi experiencia a la mesa y aplicarla en la dirección.“Tenemos muchos actores jóvenes en el show y poder orientarlos, enseñarles lo que he aprendido todos estos años y ser como una mentora para ellos, es algo muy hermoso”.El siguiente paso para la actriz es producir historias que empoderen al género femenino, para lo cual ya firmó un contrato con un estudio independiente.“Estamos desarrollando seis series con ellos, las cuales llevaremos a varias cadenas para ver si las compran. Mi siguiente meta en la vida es levantar proyectos interesantes como productora ejecutiva.“Quisiera enfocarme en contenido femenino, impulsar proyectos sobre la experiencia de ser mujer y crear trabajos para las mujeres. No es fácil ser mujer y no existen muchos lugares donde se generen estas historias, así que quisiera aportar algo”, asevera.Con todo esto, Appleby, quien estrenará la tercera temporada de UnREAL en marzo por el canal Lifetime, asegura que sí es posible ser una mujer exitosa que lo puede tener todo.“Conseguir eso representa un gran reto. Esta profesión no es para los débiles de corazón; debes ser fuerte y tener las ganas de pelear para sobresalir en este negocio. Debes ser consciente de que te pondrán muchos obstáculos, pero que debes seguir adelante”.