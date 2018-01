La 'criatura' favorita de Del Toro

Ciudad de México.- De todas las criaturas que habitan la imaginación de Guillermo del Toro, existe un puñado que encajan a la perfección en la peculiar complexión de Doug Jones, actor que fue llamado por sexta ocasión por el cineasta tapatío para dar vida a su más reciente creación en ‘La forma del agua’.La silueta extremadamente delgada y afilada del estadunidense se ha adaptado a la perfección para meterse en la piel y las escamas del Hombre Anfibio al igual que sucedió con los personajes de Long John en ‘Mimic’, Abe Sapien en las dos entregas de ‘Hellboy’, Lady Sharpe en ‘La cumbre escarlata’ y el ‘Hombre Pálido’ y el Fauno, en la multipremiada ‘El laberinto del Fauno’.“Guillermo me dio las mejores indicaciones para dar vida a esta especie de hombre-pez, me dijo: ‘es una combinación de Silver Surfer de Los 4 fantásticos y parte Matador”, relata el propio intérprete en un detrás de cámaras de la cinta.En ese mismo video, Del Toro explica las razones por las que eligió a Jones para convertirlo en uno de los personajes centrales de su nueva obra fílmica.“Invité a Doug a la película porque es un actor, no un ejecutante y si no tienes un actor adentro de ese traje, entonces no tienes una película”, precisó el cineasta, quien también le pidió a su amigo que imitara los movimientos y la elegancia de un torero.“Me dijo que era un personaje masculino, agraciado, fuerte, atlético y que poseía la atracción sexual de un toreador”, recuerda Jones, quien afirma que en esta ocasión tenía que dotar al personaje de un instinto más primitivo, pues “nunca ha interactuado con ningún tipo de cultura”.“Si observas con detenimiento su interpretación, descubrirás que es notable”, añade Del Toro, a quien Jones jamás podrá agradecer por confiarle algunas de sus más entrañables creaciones cinematográficas.“La forma del agua es mi sexta película con Guillermo del Toro y me siento muy bendecido por darme la oportunidad de dar vida a personajes que son muy amados para él”, finaliza el actor.

