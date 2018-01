Llega a los 50 sin limitaciones

Los Ángeles.- La fama, vender millones de discos o estar de gira por el mundo con sus canciones es algo que para el rapero LL Cool J no vale tanto como poder hacer lo que le apasiona: cantar y actuar.Ahora que llega a los 50 años, atesora sus poco más de dos décadas de carrera musical, nueve como protagonista de la serie NCIS Los Ángeles en la piel de Sam Hanna y, tres como productor de televisión; sin embargo, confiesa, todavía le queda mucho por aprender."Nunca sabes qué va a pasar cuando escribes una canción, cuando actúas; nunca sabes cuándo habrá magia y de pronto las cosas simplemente ocurren."Si yo supiera cómo ser mejor, probablemente ya lo sería, pero me queda estudiar y prepararme mucho", dijo en entrevista, durante un evento organizado por la cadena de televisión CBS.De niño, componer fue un acto de liberación, pues como confiesa en su libro autobiográfico I Make My Own Rules, era golpeado por su padrastro, algo que sanó a través de sus canciones."Siempre he hecho lo que me inspira, si creo que algo va con mi misión, si hace sentido para mí, lo hago", aseguró. "No me limito, no creo que nadie deba limitarse, debes hacer tanto como quieres hacer, hay que ser un poco multifuncional, hay que cocinar varias cosas al momento y perseguir lo que amas".Y su camino lo comprueba: desde los 9 años supo que quería lanzar un disco, y antes de tener 20, LL se convirtió en el pionero del pop rap con temas como "I Can't Live Without My Radio" y "Rock the Bells".Llegó a la cima en 1990 con el álbum Mama Said Knock You Out y fue reconocido por MTV como el mejor MC de todos los tiempos. Pero al cantante ya no le inquieta lanzar un nuevo disco: lo único que le importa es seguir tocando."Amo hacer música, no creo en los retiros de los artistas, Me parece que cuando un artista se retira es porque tiene miedo, es una respuesta a otro sentimiento, tal vez se sientan distinto, pero para mí se trata de hacer lo que amas y punto", señaló."No me sobra mucho tiempo para escribir, pero todavía doy muchos conciertos, hago presentaciones los fines de semana en Nueva York, en Queens, en el barrio que yo represento y me divierto haciéndolo. Siempre trato de hacer lo que amo".De cerca...• Su nombre real es James Todd Smith III y nació el 14 de enero de 1968.• A los 9 años ya componía rimas de rap.• Su nombre artístico, LL Cool J, significa Ladies Love Cool James.• Su primer single, "I need a beat" (1985) vendió más de 100 mil ejemplares. Ese año tuvo su primera aparición en la pantalla con una película sobre el hip hop llamada: Krush Groove.• Con "Mama Said Knock You Out" vendió más de 2 millones de copias en 1990.• El rapero ha sido nominado al Grammy en nueve ocasiones. Se llevó "solamente" dos a su casa.• En 2000, grabó G.O.A.T., Greatest Of All Time, y aunque no vendió lo mismo que otros trabajos, alcanzó el número 1 en Billboard.• Desde 2009 es coprotagonista de la serie NCIS: Los Angeles.