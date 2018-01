JNS ahora son tres

Monterrey.- Las JNS ya nada más son tres porque Angie deja la agrupación...Pero los fans no deberán ponerse tristes porque la cantante tiene "v" de vuelta, pues después de dar a luz a su bebé planea regresar a la gira que preparan para la primavera.Karla, Melissa y Regina experimentan sentimientos encontrados porque por un lado están tristes que su compañera se vaya, pero por el otro le desean lo mejor y las pone felices tener un nuevo "sobrino"."Mi doctor me dijo que estoy embarazada, no enferma, que podía hacer lo que quisiera, así que yo iba a trabajar hasta que pudiera, seguí cantando y bailando porque además es algo que disfruto muchísimo", expresó Angie.Sus compañeras todo el tiempo la apoyaron e incluso la cuidaron durante cada show de los que dieron por su cuenta o como parte de los 90s Pop Tour, que hacen junto a OV7, The Sacados, Litzy, Irán Castillo y Caló."Los primeros tres meses los tuve muy de náuseas propios de un embarazo, pero pasando los tres me sentí mucho mejor aunque cansada siempre buscando sentarme, pero increíble porque estas compañeras que tengo siempre eme apoyaron, me sentí muy apapachada".Angie estará de regreso próximamente cuando JNS estrene el Metamorfosis Tour, que presentarán en los próximos meses."Los fans la estarán viendo próximamente (a Angie), el tiempo que se va en realidad es poco, tampoco es tanto, serán unas cuantas semanas, pero que todo sean que regresa", mencionó Karla."Lo tiene y regresa... lo importante es que los fans saben que esto es algo momentáneo, que Angie tiene su corazón en el escenario que lo ha disfrutado al máximo y que todas estamos contentas de que vaya tenga su bebé y regrese", agregó.Angie agradeció el apoyo que le han dado sus admiradores tanto en redes sociales como en vivo cuando la han saludado.

