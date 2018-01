José José decidió ‘no condenar al naufragio todo lo vivido’ y permitió convertir su historia en una serie biográfica que retrata su vida sobre los escenarios y debajo de ellos, una serie que estrenará mañana para trascender generaciones.A partir de este lunes el ‘Príncipe de la Canción’, originario de la Ciudad de México y de 69 años, será homenajeado a través de la producción que lleva por título su nombre artístico y que hasta el momento contempla 80 capítulos.La ‘bioserie’ de Telemundo, basada en el libro del cantante ‘Esta es mi vida’, que se publicó en el 2008, será estrenada mañana a las 6 de la tarde por la cadena televisiva que contó con la autorización y la supervisión del mismísimo José José.A pesar de que el artista tuvo distintas complicaciones de salud durante el año pasado, logró mantenerse al pendiente de la producción y realizó varias aportaciones para enriquecer el guión que contó con 10 escritores, quienes no sólo se basaron en el libro y en los testimonios, sino que retomaron diversas entrevistas y películas del cantante.Según las declaraciones del ‘príncipe’, ofrecidas para diversos medios de comunicación, él tomó la decisión de contar su vida para educar a las nuevas generaciones sobre el devastador efecto del consumo del alcohol, sin embargo, la productora aseguró que la serie, además de tocar el tema de los excesos, no se enfocará sólo en eso, sino que destacará tanto sus virtudes como sus defectos.‘José José: El Príncipe de la Canción’ es protagonizada por Alejandro de la Madrid y cuenta con las actuaciones de María Fernanda Yepes, Itatí Cantoral y Danna Paola, quienes se encargan de contar la historia de una permanente búsqueda de amor y gloria, y de un viaje que llenó de éxitos y fracasos.El elenco también incluye a Malillany Marín, Rosa María Bianchi y Damián Alcázar, actor que personifica al padre de José José, personaje que hace su primera aparición durante el primer capítulo: ‘Persiguiendo la nave del éxito’, el cual muestra cómo nació la carrera del cantante tras grabar ‘La Nave del Olvido’ en 1969.El adelantoSi no está dispuesto a esperar ‘un poco, un poquito más’ para conocer la serie, puedes adelantarte al estreno y ver los primeros tres capítulos en la página oficial de Telemundo y en YouTube.Los adelantos de ‘José José: El Príncipe de la Canción’ se compartieron desde el 1 de enero en streaming, y hasta el momento cuentan con 454 mil visualizaciones en YouTube y con lo que parece ser una buena aceptación por parte del público.‘José José: El Príncipe de la Canción’• Telemundo• Mañana lunes 15 de enero• 6:00 p.m.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.