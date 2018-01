Precuelas estrenarán hasta 2020

Madrid.- Las precuelas de Juego de Tronos no llegarán a la pequeña pantalla hasta 2020. Así lo ha confirmado el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, quien ha afirmado que las series hermanas de la ficción estrella de la cadena no se emitirán “por lo menos un año después de la última temporada”, prevista para 2019.Bloys ha explicado que los cinco proyectos ambientados en Poniente no volverán a estar protagonizados por Jon Snow, Daenerys Targaryen y compañía, aunque sí “podrían mostrar familias conocidas”. ¿Mostrarán el origen de la casa Stark y el resto de dinastías de Poniente?Por otro lado, Bloys ha explicado que las precuelas todavía están en proceso de producción y se están realizando por separado.“Tienen agendas diferentes. No empezaron en el mismo momento y se encuentran en etapas distintas, pero estoy muy animado con lo que he visto”, afirma el presidente de programación de HBO.“No tengo una agenda sobre cuándo vamos a tomar las decisiones de algo. Podría hacer entre cero y cinco. Probablemente alrededor de uno”, añade Bloys, quien ha explicado que las precuelas tardarán en llegar a la pequeña pantalla ya que no quieren que resten protagonismo al gran final de Juego de Tronos.“Lo que no quiero es quitarle valor a la última temporada. La última temporada tiene que emitirse como el gran evento televisivo que es”, sentencia Bloys. “No quiero degradarlo con un spin-off que se emita justo después. Eso quitaría valor al logro de haber hecho una serie grande e icónica”, añade el presidente.Los cinco spin-off estarán escritos por cinco guionistas diferentes: Bryan Cogman, Max Borenstein (Kong: La isla Calavera), Jane Goldman (Kingsman: El círculo dorado), Brian Helgeland (Legend) y Carly Wray (Mad Men). El libreto de los proyectos de Goldman y Wray también estará firmado por el mismísimo George R.R. Martin.

