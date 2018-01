Comparte sus secretos

Madrid.- Cuando se hizo pública la relación de Carla Bruni con Nicolas Sarkozy, semanas después de que el político se convirtiera en presidente Francia, pocos le auguraron futuro a la pareja.“Estamos muy enamorados. La nuestra es una auténtica historia y no un amorío organizado por un experto en imagen”, aseguró Bruni en diciembre de 2007.Contra todas las apuestas, este próximo 2 de febrero el matrimonio cumplirá su décimo aniversario, ¡y de qué forma! La cantante ha recuperado su carrera musical y se encuentra promoviendo el disco French Touch, con versiones de temas de artistas como The Rolling Stones, Depeche Mode y AC/DC, entre otros.A una década de que iniciara su historia de amor con Sarkozy, Bruni comparte algunos secretos de una relación en la que muy pocas personas creyeron.SEXO“Me sigue atrayendo mi hombre. El sexo con él también es fantástico. Me aseguro de que siempre haya un poco de misterio. Creo que es importante sentirte muy atraído por la persona con quien te casas.“Cuando en una pareja ya no hay ningún misterio y no se desean el uno al otro, es cuando se sienten tentados a engañarse, a mentir y, entonces, se acabó”.COMPLICIDAD“En un matrimonio debe haber deseo y amistad por ambas partes. Cuando él vivía en el hermoso palacio Elíseo, si no tenía cenas de trabajo, yo le llevaba todas las noches a casa para que pudiéramos compartir una comida y hablar juntos, porque somos amigos.“En una relación también debes de estar muy cómodo, porque solo fuego y pasión conducen a la destrucción”.ALCOHOL“Nicolás me salvó de ser alcohólica. Él nunca bebe, ¿puedes creerlo? Me encanta el vino y el champán, pero no bebo si no somos dos. No voy a abrir una botella para mí, porque no es muy divertido beber solo”.FIDELIDAD“Si me enterara de que mi marido me engaña, me lo tomaría muy mal, realmente mal, eso seguro. Podría llegar a cometer alguna atrocidad, como cortarle la garganta o las orejas mientras duerme, por ejemplo”.“Creo que hay que evitar serle infiel a tu pareja si se puede, es algo muy peligroso. Es uno de los caminos que acaba conduciendo a la separación. Además, desde mi punto de vista, la fidelidad es una condición esencial en un matrimonio”.POLÍTICA“A Nicolas le gusta resolver los problemas, yo prefiero no tenerlos”.HIJOSCarla y Nicolas son padres de una niña en común, Giulia, de seis años. Bruni tiene otro hijo, Aurélien, de 15 años, fruto de su relación con el filósofo Raphaël Enthoven.De Aurélien, se sabe que quiere ser paleontólogo, que es comunista y amante del heavy metal, pero quizá lo que más sorprende es que, junto a su amigo Julien, tiene un canal en YouTube, Motorsport Gigantoraptor, que cuenta con 33 mil seguidores, en el que habla de manera sencilla sobre temas científicos.