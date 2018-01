Los Angeles— David Letterman está de regreso de su jubilación para volver a la televisión con un nuevo programa de entrevistas llamado ‘No Necesitan Presentación con David Letterman’. El primer episodio de los seis que conforman la serie, ya disponible en Netflix, es una entrevista con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.Además del presidente número 44 de EU, los invitados de Letterman que acudirán al programa se encuentran George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey y Howard Stern.Producido por RadicalMedia y la productora del propio Letterman, Worldwide Pants, Incorporated, para Netflix, cada episodio de 60 minutos de duración, estrenará cada mes y estará dedicado a una figura pública que Dave encuentra fascinante. Con entrevistas que se llevaron a cabo dentro y fuera de un estudio, las conversaciones son íntimas, profundas y de gran alcance, combinado el humor y la cercanía que caracteriza a Letterman.Dave explorará distintos campos que le permitirán expresar su curiosidad y ganas de indagar en temas específicos relacionados con el invitado.El programa de entrevistas está dirigido por Michael Bonfiglio y cuenta con Justin Wilkes, Dave Sirulnick y Jon Kamen como productores ejecutivos y con Aaron Bargeron como productor para RadicalMedia.Letterman, de 70 años inició su carrera en los talk shows en junio de 1980, con una fórmula que mezclaba entrevistas con celebridades y chistes y gags, la cual terminó en 2015.Su primer programa duró sólo meses en la NBC pero su consolidación fue en la CBS al frente de ‘The Late Show’ por 22 anõs.“Parezco una estatua de la Guerra de Secesión, pero no sé si me echaron o si me jubilé”, dijo Letterman en entrevista previa al estreno de su nuevo programa. “Soy una persona diferente; el gran reto en la vida es ser cada día mejor”, añadió.David Letterman dirigió ‘The Late Show’ entre 1993 y 2015. Cuando se despidió, su audiencia que rondaba los 14 millones de espectadores.Su carrera había despegado en 1983 en la NBC con ‘Late Night’. Los dos programas se emitían en cadenas tradicionales generalistas.Netflix es un modelo de distribución muy diferente, con 110 millones de suscriptores en más de 190 países.Invitados de lujoEl nuevo programa de DavidLetterman arranca con seisentregas, una por mes hastaconcluir en junioBarack Obama (enero)George Clooney (febrero)Jay-Z (marzo)Tina Fey (abril)Howard Stern (mayo)Malala Yousafzai (junio)

