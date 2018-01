Vuelve Arath a la comedia

Ciudad de México.- El actor y comediante Arath de la Torre volverá a hacer reír en la pantalla chica con la serie ‘Simón Dice’.El programa, producido por Pedro Ortiz de Pinedo, se incluirá en la barra de comedia de Las Estrellas entre abril y mayo.“Estoy muy contento porque desde La Parodia no hago nada en la barra de comedia y Pedro ha crecido mucho como productor, desde ‘La CQ’ ha estado haciendo las cosas muy bien, entonces pues estoy convencido de que vamos a dar un trancazo", contó De la Torre en entrevista.La producción retratará la hombría con humor, pues un grupo de amigos se junta para jugar cartas y contar anécdotas en las que alardean de su virilidad; mientras, simultáneamente, sus esposas cuentan las versiones reales de lo que ellos dicen cuando juegan canasta.“Es un proyecto muy divertido y, la verdad, ahorita estoy con la actitud de disfrutar lo que hago, además de elegir a los personajes, porque yo ya pagué derecho de piso hace muchos años para poder hacer lo que quiero”.Y uno de los roles que podría reelegir es a Pancho López, de la telenovela ‘Una Familia Con Suerte’, ya que el productor Juan Osorio quiere incluirlo en la segunda temporada de ‘Mi Marido Tiene Familia’.“Estoy en pláticas con Juan para Pancho López, es un personaje que hemos querido cuidar y guardar. A él se le ocurrió fusionar su última novela con Una Familia Con Suerte, algo que nadie ha hecho, entonces vamos a ver qué pasa y cómo se dan las cosas”, adelantó.La vuelta a la comedia se da luego de haber interpretado a Andrés, un villano agresivo en el melodrama ‘Caer en Tentación’, que pasa Televisa en su horario estelar.Sin casting de por medio, la productora Giselle González le propuso dar vida al antagónico después de verlo en la puesta ‘Bajo Terapia’.“Nunca me imaginé que alguien volteara hacia mí, me viera con esa perspectiva y que encajara en una historia en la que estás pisando sobre hielo todo el tiempo, en donde tienes que ser muy muy cuidadoso”.La actriz Julieta Egurrola, con quien trabajó la mayor parte del tiempo en ‘Caer en Tentación’, fue una de sus maestras, ya que le daba consejos y retroalimentación.“Al principio, tuve un poco de temor y duda sobre cómo iba a reaccionar la gente, pero, afortunadamente la respuesta fue muy buena y me abrió el abanico actoral en muchos aspectos”, aseguró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.