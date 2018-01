Inspira Del Toro muestra, libro y cómic

Ciudad de México— Como un homenaje a la obra de Guillermo del Toro, 100 artistas plásticos se inspiraron en el cineasta para montar la exposición "In the Name of the Monster, the Robot and the Bleeding Ghost", que se inaugurará este sábado en la Galería Nucleus, de Los Ángeles, lugar en el que, además, se lanzarán un libro y un cómic sobre la vida del realizador."Tras el lanzamiento de La Forma del Agua, Galería Nucleus se complace en acoger la quinta y última exposición curada por Chogrin, en la que se celebra al legendario director Guillermo Del Toro y su increíble legado de películas. Con más de 100 artistas, ¡esta promete ser una de sus mejores exposiciones hasta el momento!", se lee en la página oficial de la Galería.La curaduría de la muestra, que estará abierta del 13 al 28 de enero, corrió a cargo de Chogrin, un reconocido diseñador e ilustrador, originario de Guayaquil, Ecuador.Además de la exposición, se presentarán un libro y un cómic que narra en la vida del creador de cintas como El Laberinto del Fauno.El cómic, que se dará a conocer con el título The Kid with a Movie Camera, consta de ocho páginas en las que se narra la infancia y juventud del director y corrió a cargo de Rick Geary, uno de los ilustradores de cómic favoritos del mexicano; tendrá un tiraje inicial de 50 ejemplares.El libro, Kid del Toro, es obra de Chogrin y fue ilustrado por Pakoto.