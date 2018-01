A Del Toro lo ama la crítica

Apenas el domingo, Guillermo del Toro se convirtió en el Mejor Director por La Forma del Agua en los Globos de Oro, pero ayer por la noche en los Critics’ Choice Awards superó aquella victoria al quedarse ahora con los premios a Mejor Película, Director, Diseño de Producción y Música Original.“Quiero hablar de las cosas que dan esperanza, que son mi elenco de milagros. Siempre queremos volver a contar historias que son difíciles.“Otra cosa que me da esperanza cada vez son mis colegas. Como directores es como tener un lenguaje secreto que pasó de los grandes a nosotros y va de generación en generación.“Este es un año increíble para el cine”, dijo el tapatío al recibir la estatuilla de Director.La otra figura de la noche fue Gal Gadot, quien recibió el premio #SeeHer por enaltecer al género femenino por medio de su actuación en Mujer Maravilla, filme que también fue reconocido como Mejor Película de Acción.En su discurso, prometió jamás quedarse callada y seguir peleando por la equidad.“Quiero compartir este premio con todas las mujeres y hombres que pelean por lo correcto, manteniéndose firmes por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Prometo a todos ustedes que nunca seré silenciada”, expresó la actriz.Otros ganadores destacados fueron Gary Oldman como Mejor Actor en Las Horas Más Oscuras y Frances McDormand, Mejor Actriz por su papel en 3 Anuncios por un Crimen.James Franco, quien está en el ojo del huracán tras destaparse una serie de acusaciones de abuso sexual, se llevó la estatuilla como Mejor Actor en una Comedia por su papel en The Disaster Artist, pero no asistió a la ceremonia.“James no pudo estar aquí, así que aceptamos esto en su nombre”, dijo Walton Goggins, encargado de decir el nombre del ganador de una de las categorías que se otorgan previo a la transmisión en vivo.Coco, el filme de Disney/Pixar, se quedó con el honor a la Película Animada y también a la Mejor Canción, “Remember Me”.En el rubro de televisión triunfaron The Handmaid’s Tale como Serie de Drama; The Marvelous Mrs. Maisel como Serie de Comedia; y Big Little Lies como Miniserie.Inspira cómicComo un homenaje a la obra de Guillermo del Toro, 100 artistas plásticos se inspiraron en el cineasta para montar la exposición “In the Name of the Monster, the Robot and the Bleeding Ghost”, que se inaugurará hoy en la Galería Nucleus, de Los Angeles, lugar en el que, además, se lanzarán un libro y un cómic sobre la vida del realizador.“Tras el lanzamiento de La Forma del Agua, Galería Nucleus se complace en acoger la quinta y última exposición curada por Chogrin, en la que se celebra al legendario director Guillermo Del Toro y su increíble legado de películas. Con más de 100 artistas, ¡esta promete ser una de sus mejores exposiciones hasta el momento!”, se lee en la página oficial de la Galería.La curaduría de la muestra, que estará abierta del 13 al 28 de enero, corrió a cargo de Chogrin, un reconocido diseñador e ilustrador, originario de Guayaquil, Ecuador.Además de la exposición, se presentarán un libro y un cómic que narra en la vida del creador de cintas como El Laberinto del Fauno.El cómic, que se dará a conocer con el título The Kid with a Movie Camera, consta de ocho páginas en las que se narra la infancia y juventud del director y corrió a cargo de Rick Geary, uno de los ilustradores de cómic favoritos del mexicano; tendrá un tiraje inicial de 50 ejemplares.El libro, Kid del Toro, es obra de Chogrin y fue ilustrado por Pakoto.