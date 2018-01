Los Angeles.- ¿Crea la intersección de las vidas de un diseñador de modas y el asesino en serie que lo mató una saga política? Desde luego, dijo Ryan Murphy, el poderoso productor ejecutivo de ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’, la segunda temporada del programa de FX que debutó en 2016 con la ganadora del Emmy ‘The People v. O.J. Simpson’.“Fue un asesinato político”, dijo Murphy, quien defendió el duro uso de la palabra ‘asesinato’ en el título de la serie de 10 episodios que comenzará a transmitirse el miércoles 17 de enero. El atentado cometido en 1997 por Andrew Cunanan contra el innovador diseñador está envuelto en temas sociales que continúan resonando hoy, dijeron Murphy y los astros de la serie, el venezolano Édgar Ramírez y el puertorriqueño Ricky Martin.Versace, quien tenía 50 años y estaba en la cima de su carrera cuando le dispararon frente a su mansión en Miami Beach… “Murió por prejuicios”, dijo Ramírez, quien con un poco más de peso y el cabello teñido interpretó a Versace.“El tema de fondo es la homofobia y cómo la homofobia lo mató”, añadió Ramírez. “Eso es algo que surge una y otra vez cuando revisamos la investigación. ... Cunanan estaba en las noticias todas las noches, en la lista de los más buscados, y por alguna razón las autoridades no pudieron detenerlo”.“Ilustrar la intolerancia contra los gays es importante porque la comunidad LGBTQ todavía tiene que combatirla, dijo Martin, quien recientemente se casó con su novio Jwan Yosef.“Si no uso el poder que da la música, o en este caso un personaje como este, estaría permitiendo que ocurra el crimen”, añadió Martin.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.