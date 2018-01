Australia las quiebra

Ciudad de México.- En la bahía de Sidney, aparece de pronto una maleta... dentro, están los restos de una prostituta.Dicho paquete desata una densa trama cuyos ejes son la violencia contra las mujeres, el machismo, la maternidad y los vientres de alquiler. Porque Australia también tiene podredumbre y no es como la pintan.‘Top of The Lake: China Girl’, la miniserie creada por la neozelandesa Jane Campion (‘El Piano’), aborda esos aspectos en su segunda temporada, ya disponible por la plataforma Crackle, de Sony, y que también puede adquirirse a través de ClaroVideo.La encargada de develar dicho misterio es la detective Robin Griffin (Elisabeth Moss), quien vuelve a su natal Australia para tratar de sanar, luego de trabajar en un caso en Nueva Zelanda que la afectó demasiado.“Creo que siempre es muy interesante ver a alguien quebrado y, lentamente, poner los pies en la tierra. Esa sensación de estar roto es real para casi todos nosotros en algún momento”, explicó Campion en una entrevistar proporcionada por Crackle.‘China Girl’ encuentra a Moss en el mejor momento de su carrera: con la primera temporada, en el 2013, ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en una Miniserie, y era reconocida sobre todo por su trabajo en ‘Mad Men’.Actualmente disfruta del éxito al protagonizar ‘The Handmaid’s Tale’, serie que arrasó en los Emmy, y ‘The Square’, cinta sueca que ganó la Palma de Oro en Cannes.“Lizzy es única como actriz y un gran ser humano, tiene un poder secreto. Sentí que sus cualidades como actor se habían fortalecido más”, indicó Campion.

