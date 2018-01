Niegan demanda contra Lana

Londres— Warner/Chappell, compañía discográfica de la banda británica Radiohead, negó que haya interpuesto una demanda por supuesto plagio contra la cantante estadounidense Lana del Rey, tal como había afirmado la artista en Twitter.“Como editores de la música de Radiohead, es cierto que hemos establecido un diálogo desde agosto del año pasado con los representantes de Lana del Rey”, señaló un portavoz de la compañía en un comunicado publicado por la revista Rolling Stone, en el que se subraya que no se ha abierto ningún proceso legal.Con todo, esa fuente sostiene que está claro que hay versos de ‘Get Free’, uno de los temas del último álbum de Del Rey, ‘Lust for Life’, que utilizan elementos musicales que se repiten en ‘Creep’, tema que Radiohead publicó como sencillo en 1992.El portavoz de la discográfica afirmó que han pedido que esas semejanzas sean admitidas por la compañía de Lana del Rey, en favor de los autores de ‘Creep’.Del Rey ha negado que su canción ‘Get Free’ se haya inspirado en la célebre composición de la banda de Thom Yorke, a pesar de lo cual les ha llegado a ofrecer un 40 por ciento de sus réditos por derechos de autor.El portavoz de Warner/Chappel dijo que no aspiran a quedarse el 100 por ciento de los derechos de ‘Get Free’, como aseguró Del Rey en las redes sociales.De manera paradójica, el propio grupo británico fue acusado de plagio por el parecido de ‘Creep"’con ‘The Air That I Breathe’, una canción de The Hollies compuesta en 1974 por Albert Hammond y Mike Hazlewood.En ese caso se llegó a un acuerdo y la disputa se solucionó incluyendo a los autores en los créditos y dividiendo los ingresos por derechos de autor.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.