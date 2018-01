Acercan al público con sus artistas

Detrás de cada exhibición artística en Ciudad Juárez se encuentran las mentes creativas que a través de sus obras han logrado expresar aquello que no puede decirse con palabras, aquello que es capaz de romper barreras y de acercarnos al arte, pero, ¿quién nos acerca al artista?Esta misma pregunta se la hicieron cinco jóvenes juarenses que se dieron cuenta del desasosiego que les produjo el no conocer algún espacio de proyección cultural, uno que rompiera con las formalidades y que le permitiera a los creadores convivir con los nuevos talentos o con el público admirador de su trabajo.Tras encontrarse frente a esta situación, Natalia Saláis, Michell Vázquez, Alberto Cardiel y Noé Sánchez, fundadores y colaboradores de La Bibliocleta, un proyecto de intercambio de libros que nació en junio del 2014, tomaron la decisión de organizar una serie de charlas culturales y de nombrarlas ‘Coolture Nights’.Estas pláticas, que tienen como finalidad el otorgarle a los artistas un punto de encuentro para compartir su trabajo con cualquier persona, iniciarán un ciclo de tres charlas a partir del domingo 14 de enero en el Juaritoz Café & Hornería.“Hacerlo en un café rompe con esa barrera de la institucionalidad, lo hace más jovial y provoca una tertulia entre acercar al artista y hacerlo terrenal y cercano para que la gente que esta interesada en su trabajo pueda hacer preguntas”, explicó Noé en entrevista para El Diario de Juárez.La primera plática tendrá como expositor al muralista Arturo Damasco de 33 años, quien es conocido por haber plasmado en el 2015, en la avenida Juárez, un mural de 400 metros cuadrados con el rostro de Juan Gabriel.“Queríamos que la primera charla fuera con alguien que ya conociéramos para que no fuera tan complicado el acercamiento. También porque queríamos a alguien que tuviera mucho impacto, entonces pensamos en Arturo”, dijo Natalia.Ante esta propuesta Damasco, quien ha dejado su huella en distintas ciudades de México, Estados Unidos y Europa, y quien ha creado cerca de 12 murales en Juárez, dijo sentirse contento y honrado por tener la oportunidad de aportar algo desde su experiencia.El tema del que hablará el muralista lleva por título ‘Procesos de Legitimación en el Arte Urbano’, ya que compartirá las acciones que pueden llevar a un artista a dedicarse de lleno a la pintura, junto con los retos que esto conlleva, los resultados y las satisfacciones.“Desde mi trinchera estoy luchando por darle un lugar al muralismo y al arte en Juárez. No pretendo cambiar la ciudad sino cambiar mi situación como artista, es lo único que pretendo. Por eso me gustó la idea de participar”, expresó Damasco.Después de esta primer plática gratuita, que girará en torno a las artes plásticas, el domingo 11 de febrero y 11 de marzo llegará el turno de la literatura y de la música, respectivamente.Durante cada encuentro cultural, programados a iniciar a las 6 de la tarde, los expositores hablarán de su tema durante un aproximado de 20 a 30 minutos, dejando un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas.Juaritoz Café & Hornería (calle Fray Estebanico 6593)Domingo 14 de enero6:00 p.m.Más información:Facebook: @Bibliocleta

