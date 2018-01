No pierde el rumbo

Los Angeles— A 10 años de haber pisado por primera vez México para presentar su sencillo debut, ‘I Kissed a Girl’, Katy Perry asegura que la ilusión sigue siendo el motor de todos sus logros.“Vivir de ilusiones no es malo. Es el motor del éxito y me llena de orgullo pensar lo que he logrado en 10 años: de ser una joven rechazada por tres disqueras, que comía pollo congelado y tocaba todas las puertas posibles, logré hacer realidad mi sueño de conectar con lo que hago”, expresa la cantante, que actualmente promueve su quinto álbum, ‘Witness’.“Todo lo que he vivido me ha ayudado a conocerme más. Suele suceder que muchos artistas muestran mucho de sí mismos cuando inician y luego se esconden porque tienen mucho qué perder. En mi caso, siempre he sido transparente”.Hoy, Perry suma 28 sencillos, de los cuales 14 han sido Top 10 en Billboard y nueve número uno a nivel mundial.Entre las cosas más osadas que ha hecho en su carrera, admite que lanzarse sobre un gran pastel durante los Premios MTVLA, en 2008, que se llevaron a cabo en Guadalajara- no sólo le valió ganarse a la audiencia latinoamericana, sino la confianza que necesitaba como artista.“Resultó ser una cosa simbólica en los inicios de mi carrera. Ahora lo veo como una metáfora de que me lancé por todo el pastel. Estaba decidida a entregarme por completo.“México me trae el mejor de los recuerdos. Este año regreso con mi gira y no puedo esperar a reencontrarme con todos allá, pues los mexicanos son los fans más intensos”, señala Perry.La artista traerá su gira ‘Witness: The Tour’ el 3 y 4 de mayo a la Arena Ciudad de México, además de ofrecer también presentaciones en Monterrey y Guadalajara.“Algo que valoro de mi carrera también es la oportunidad de viajar. Eso te cambia la vida; conocer tanta diversidad nutre la opinión que tienes de las cosas y te abre la perspectiva”.Testigo del cambioReinventarse o morir siempre ha sido su filosofía, y cinco álbumes después, en los que ha experimentado con distintos sonidos y colaboradores, Katy ha aprendido a enfrentar el éxito y el fracaso en todas sus formas.“La crítica, cuando es honesta, la tomo como es y me ayuda a crecer. Me he rodeado de gente, como mi manager, que a lo largo de 10 años me han sabido decir las cosas como son.“Eso es crucial para construir una carrera saludable y permanecer vigente”, dice la estrella, cuya fortuna se estima en 250 millones de dolares, de acuerdo con la revista Forbes.