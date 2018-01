Protagonista, pero gana menos que Mark

Ciudad de México— Hollywood celebró la decisión del cineasta Ridley Scott de volver a filmar la cinta ‘All the Money in the World’, semanas antes de su lanzamiento, para reemplazar las escenas en las que aparecía el actor Kevin Spacey, acusado de violación, el cual fue sustituido por Christopher Plummer.Sin embargo, de acuerdo con el diario The Washington Post, hubo una gran diferencia en la cantidad de dinero que se les pagó a los protagonistas de la producción, Mark Wahlberg y Michelle Williams, por la filmación extra de 10 días.Según un artículo publicado por el rotativo, Wahlberg negoció que le pagaran 2 millones de dólares por el nuevo rodaje, que tuvo lugar en Roma, a fines de noviembre, mientras que Williams, a pesar a ser la estrella de la película y recibir su quinta nominación a los Globos de Oro por el filme, ganó sólo 80 dólares por día (800 mil en total), lo que equivale al 0.04 por ciento de lo que obtuvo su coprotagonista masculino.El Post afirma que Williams estaba consciente de la diferencia de honorarios, al igual que sus agentes, ya que también representan a Wahlberg y a Scott, pero no hicieron nada para renegociar el salario, lo que, de acuerdo con el Daily Mail, sólo prueba que en Hollywood sigue existiendo injusticia en los sueldos que reciben las mujeres en comparación con los hombres.Los representantes de Williams, Wahlberg y Scott no respondieron ayer a las solicitudes de comentarios hechas por el Daily Mail, destacó el tabloide.

