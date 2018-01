Va Mariah por más kilos

Monterrey— Ya lleva 11 kilos menos y Mariah Carey va por más. La noche del domingo, en los Globos de Oro, la diva despertó comentarios sobre la sorprendente transformación de su figura, luego de haber luchado por años para bajar esos kilos que traía de más.La cantante de 47 años empieza a recuperar sus curvas luego de haberse sometido a una operación de banda gástrica, de la cual hace un par de meses sólo se habló de manera extraoficial, pero en los últimos días fuentes oficiales ya lo han revelado.Como todas las estrellas que acudieron a la premiación, vistió de negro en solidaridad con el movimiento Time’s Up, pero en especial ella sí que robó miradas con su Dolce & Gabbana.Anteriormente una fuente declaró a ‘Entertainment Tonight’ que Mariah estaba contenta con este nuevo capítulo de su vida y que su exitosa cirugía la hizo sentir muy bien.Después del nacimiento de sus gemelos, en el 2011, la intérprete había bajado de peso con el plan de Jenny Craig, pero con la cirugía de banda gástrica los resultados han sido obviamente más rápidos.Todo comenzó en noviembre...Mariah Carey informó el 16 de noviembre pasado que cancelaría los primeros shows de su ‘All I Want For Christmas Is You Tour’, debido a una infección respiratoria.Pero los rumores apuntaban a que la artista se realizó una operación para perder peso después de sentirse avergonzada de su cuerpo ya que, según informó la columna Page Six, la artista había recibido críticas en las redes sociales por su físico.“Mariah siempre se ha sentido orgullosa de sus curvas, pero este verano, cuando terminó los conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas y se fue de gira con Lionel Richie, notó que se le hacía más difícil bailar. Además, estaba recibiendo muchas críticas”, dijo una fuente.La operación, realizada por un experto cirujano en Beverly Hills, hace poco más de un mes, implica extirpar parte del estómago para que la paciente se sienta saciada más rápidamente y consuma menos alimentos.Además, añade Page Six, el tiempo de recuperación es rápido y la cicatrización mínima, pues la intervención se puede hacer a través de una pequeña incisión.La decisión de la cantante no resulta extraña teniendo en cuenta que es una de las estrellas más asiduas a utilizar programas de retoque fotográfico para lucir más delgada, como el año pasado cuando por Acción de Gracias publicó una imagen en Instagram con los muslos más finos o en julio del 2016, cuando publicó otra bajando de un avión en la que aparecía mucho más delgada de lo habitual.Las críticas al cuerpo de Carey fueron constantes durante todo el verano debido a unas fotos sobre el escenario de Las Vegas, en las que la cantante aparecía luciendo un rostro mucho más hinchado.