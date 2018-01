Es Meghan 'minita de oro'

Londres— La mañana de Navidad, la presidenta y directora creativa de la firma canadiense Sentaler, Bojana Sentaler, se encontró con una foto en Twitter que la sorprendió: Meghan Markle había elegido uno de sus abrigos, un modelo de alpaca color camello, para acudir a su primer acto con la reina, un servicio religioso en Sandringham.“El abrigo se había agotado antes de que la mitad de Norteamérica se despertara. Meghan Markle es fan de la marca desde hace años y posee varios abrigos de Sentaler.“Tenía la esperanza de que se pusiera alguno ahora que vive en Reino Unido, y estoy encantada de que haya sido en su primera salida oficial con la familia real”, cuenta Sentaler vía e-mail.Hasta marzo no tendrán producidas nuevas unidades de la prenda, que se puede comprar por adelantado, por más de mil euros, en su web. Ahora la prenda aparece destacada en la página de la firma bajo el encabezado ‘el abrigo Meghan’.Sentaler es una de las muchas firmas ‘bajo el radar’ que Meghan Markle ha situado en el mapa con sus apariciones públicas recientes.Otra de ellas es la italiana Parosh. Suyo era el vestido verde botella con el que la ex actriz y activista dio su primera entrevista conjunta con su ya prometido, el príncipe Enrique, el 27 de noviembre.“Nuestra cuenta de Instagram y nuestra tienda online se cayeron durante algunos minutos, y los clientes empezaron a mandarnos e-mails y mensajes privados”, cuentan desde la marca. “Había más de 4 mil usuarios únicos buscándolo a la vez en la web. El vestido Meghan se agotó en menos de una hora”.En efecto, Parosh también ha rebautizado su prenda estrella en honor a su ‘Reina Midas’.Lo mismo sucedió con el abrigo blanco de Line the Label que Markle llevó en el anuncio de su compromiso (agotado en minutos de la firma canadiense) y con el bolso de la marca escocesa Strathberry con el que la estadounidense acudió a un acto en Nottingham el 1 de diciembre, y para el que hay miles de personas en lista de espera.Emblemas de la moda británica como Hunter o Barbour están constatando un aumento de sus ventas en Estados Unidos, donde Markle, oriunda de Los Angeles, les está haciendo ganar notoriedad y cuota de mercado.Sin embargo, los admiradores que se hayan propuesto copiarle su anillo de compromiso lo van a tener difícil.Stephen Connelly, el director de la joyería que creó la sortija junto al príncipe Enrique, aseguró que no realizarán réplicas de la pieza.

