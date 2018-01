En busca de la redención

Ciudad de México— Infidelidades, violencia doméstica, maltrato a menores, comentarios xenófobos, adicciones, arrestos y acusaciones de abuso sexual. ¿Qué pecados de sus estrellas está dispuesto a perdonar Hollywood? Aparentemente, todo.Es cierto: para conseguir el indulto hay que hacer penitencia, pero los ‘pecadores’ pueden confiar en la corta memoria del público y en su disposición a perdonar al arrepentido.Y aunque ahora puede parecer imposible que figuras como Bill Cosby, Kevin Spacey, Dustin Huffman, Casey Affleck, Steven Seagal, Louis C. K. y Jeffrey Tambor, entre muchos otros, puedan ser indultados tras haber sido señalados por abuso o acoso sexual, los expertos afirman que sí pueden lograrlo.“Uno esperaría que su carrera terminara, pero considero que muchos de estos casos pertenecen al pasado; estas personas ya desarrollaron una trayectoria exitosa que si bien se ve manchada en cuestiones de imagen, puede o no afectarles demasiado.“La decepción del público es bastante fuerte, por lo cual tendrá que realizarse trabajo de manejo de crisis y, a partir de ahí, reconstruir una imagen positiva”, considera Monique Navarro, consultora de imagen y fundadora de MR Image Consulting.Lo primero que deben hacer los famosos caídos en desgracia, señala la experta, es aceptar que existe un problema, reconocerlo públicamente y plantear una solución desde la premisa de que se ha aprendido la lección.En ese sentido, Spacey parece llevar la delantera para ganar el indulto, con todo y que ha sido acusado de acosar y tocar a menores sistemáticamente.El actor de ‘House of Cards’ aparentemente ingresó en una clínica de rehabilitación para tratar su adicción al sexo... y eso puede jugar a su favor.“Nos requetechoca una persona en la que todo es éxito y felicidad. Una persona que acepta que cayó por un error humano, que madura y vuelve crecer es más empática. Nos encanta verla renacer y la apoyamos más”, coincide la consultora en imagen pública Wendy Crespi.No obstante, deberán ser pacientes porque lo más probable es que pasen varios años antes que llegue el perdón del público y la industria.De eso puede dar fe Mel Gibson, quien estuvo en la ‘lista negra’ de Hollywood luego de hacer comentarios antisemitas a un oficial de policía que lo detuvo en 2006.Al protagonista de ‘Arma Mortal’ le tomó una década recuperar su lugar en el gremio (tiempo en el que también tuvo problemas de excesos y fue acusado de violencia doméstica), pero lo logró y hasta fue nominado al Oscar como Mejor Director en 2017 por ‘Hasta el Último Hombre’.“Es más fácil que una audiencia, aunque sea sesgada, lo arrope antes. Y una vez que la industria se dé cuenta de que vuelve a despuntar, lo va a aceptar también”, consideró Crespi.Para fortuna de todos estos ‘pecadores’, se vive una era donde, si bien muchos son jueces en las redes sociales, la inmediatez de información hace que la forma de pensar de las personas cambie súbitamente.“La gente generalmente perdona porque suele tener memoria a corto plazo. Pero cosas como éstas deberían de vivir en nuestros recuerdos porque, al final del día, se trata de humanizar más a este planeta y no de interpretar mejor un personaje”, concluye Navarro.Mel GibsonSu pecado: En 2006, el actor hizo comentarios antisemitas.La penitencia: Tras casi una década de estar en la ‘lista negra’, fue nominado al Oscar como Mejor Director por ‘Hasta el Último Hombre’Veredicto: PerdonadoChris BrownSu pecado: En febrero de 2009, el cantante agredió físicamente a Rihanna.La penitencia: Tras tomar terapias, ha lanzado cinco discos. Todos llegaron a las primeras posiciones del Billboard 200.Veredicto: PerdonadoWinona RyderSu pecado: En diciembre de 2001, fue acusada de robar en una tienda ropa y accesorios cuyo valor sumaba 5 mil 500 dólares.La penitencia: Su gran regreso fue gracias a ‘Stranger Things’ de Netflix.Veredicto: PerdonadaCharlie SheenSu pecado: Sus excesos y agresiones.La penitencia: El protagónico en la serie ‘Anger Management’ y ha tenido participaciones en otras películas y seriesVeredicto: Perdonado

