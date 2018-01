Del abandono de su madre a cantar 'Movimiento naranja'

Cargando

Zacatecas- Movimiento naranja, el futuro está en tus manos, movimiento naranja, Movimiento Ciudadano… Na, na, na, na yuju...Él es Yuawi José de Jesús López Carrillo, su rostro y su voz se han popularizado, luego de que grabara un spot electoral del Partido Movimiento Ciudadano.¿A raíz de que empezaste a salir en las redes sociales la gente te apoya cuando cantas?"Algo, no tanto… No. Cuando canté solo una vez en un restaurante, todos ahí, se quedaron mudos. Les dije ¿Ese aplauso? ¿Esos aplausos? Y ellos… (nada)”Yuawi tiene 9 años de edad y estudia el cuarto año, es originario de la Sierra Norte de Jalisco, de la localidad Nueva Colonia.Hace cinco años dejó su lugar de origen y hoy en día vive en Jerez, Zacatecas, con su padre, quien busca darle una mejor oportunidad de vida."Allá no hay comunicación, ni celular, ni nada. ¿Ya fuiste? Yo ya no te puedo mentir, allá te pierdes, si llevas carro te tienes que llevar llantas de fierro para que no se te ponche, porque te puedes quedar en la sierra y allá el coyote te cena”, señaló José López, papá de Yuawi.El padre de Yuawi le enseñó a cantar."Yo soy medio músico, que anda aquí, que fundó la música de Venado Azul, música regional huichol y estilo, soy el fundador de la música wirarica de la Sierra Norte de Jalisco, de ahí viene; mi hijo aprendió jugando conmigo, a los cinco años dedique tiempo, dedicación y paciencia”.En la memoria de Yuawi hay también dolor y ese sentimiento lo expresa cantando… dedicándole una canción a su mamá, quien lo abandonó a los tres años."Esta canción (es) dedicada a mi madre, quien me dejó a los tres años… ‘Ya me voy destrozado para nunca volver…’”Por las mañanas, Yuawi acude a su escuela, a la cual es trasladado por su director, quien también lo regresa a una pequeña vecindad en donde vive, por las tardes, después de hacer su tarea y jugar, va con su padre a cantar en donde se les permita."Cuando no hay nada, entramos a los restaurantes, él (Yuawi) canta, pasa y recolecta voluntariamente, pero ya estamos cansados de eso, necesitamos un trabajo digno”, expresó José López.El sueño de Yuawi es que nunca le falte el trabajo.Pues ser grande, que nunca falte el trabajo.Cantar en eventos grandes porque yo quiero el trabajo, porque el trabajo me lleva a muchas partes, quiero conocer partes.Yuawi ha viajado a Canadá y a Brasil, donde fue invitado a cantar."Nos invitó el embajador de Canadá y me hice amigo de su hijo; nos llevaron al cine a ver la película ‘La Bella y la Bestia’”.El spot electoral interpretado por Yuawi ha inspirado memes, remix y hasta ha sonado en bares."Yo le agradezco mucho a la gente por todos los memes, hasta dicen que estoy muerto y yo sigo vivo, aquí estoy”.Sí, hasta llegar hasta papá o hasta abuelito.Bonito, muy bonito, me da ánimo.