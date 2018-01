Llegan las ganadoras de los Globos de Oro

A pesar de sólo haber visto sus adelantos, leído sus sinopsis o de haber husmeado en alguno que otro ‘detrás de escenas’, la emoción que se vivió durante la septuagésima quinta entrega de los Globos de Oro se sintió como si las películas ya se estuvieran exhibiendo en México, pero, aún quedan algunos días para conocer las historias y los personajes que fueron galardonados durante la premiación.La primera película en llegar a las salas del país será la dirigida por Guillermo del Toro: ‘La Forma del Agua’, un filme que se llevó dos de los siete premios a los que estaba nominados, otorgándole su primer Globo de Oro como Mejor Director al tapatío de 53 años; y la distinción de Mejor Música Original a Alexandre Desplat.El filme de Guillermo del Toro se estrena este viernes 12 de enero en Ciudad Juárez, y a partir de ese día las demás cintas ganadoras se irán proyectando una a una durante enero y febrero, así que la espera no será tan larga, y además, varias de las películas ya se están exhibiendo en El Paso.En el otro lado de la frontera todas las películas nominadas ya se encuentran en distintas salas de cine, a excepción de ‘Los Oscuros Secretos del Pentágono’ (‘The Post’) de Steven Spielberg y de ‘Call me by Your Name)’ de Luca Guadagnino, que se estrenarán el jueves 11 de enero y el viernes 19 de enero, respectivamente.La ganadora de la categoría Mejor Película Animada, ‘Coco’, también sigue en cartelera en los cines de El Paso, por lo que si te perdiste su estreno en México o te gustaría volver a verla, esta es una gran oportunidad.Otra película que ya se exhibe en ambas ciudades fronterizas es ‘El Gran Showman’, ganadora de la categoría Mejor Canción Original.‘Coco’ de Lee UnkrichEn cartelera en El Paso‘El Gran Showman’ de Michael GraceyEn cartelera en Ciudad Juárez y en El Paso‘La Forma del Agua’ de Guillermo del ToroEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 12 de eneroEn cartelera en El Paso‘En la Penumbra’ de Fatih AkınEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 12 de eneroEstreno pendiente en El Paso‘The Disaster Artist’ de James FrancoEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 19 de eneroEn cartelera en El Paso‘Las Horas más Oscuras’ de Joe WrightEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 19 de eneroEn cartelera en El Paso‘Tres Anuncios por un Crimen’ de Martin McDonaghEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 26 de eneroEn cartelera en El Paso‘Yo, Tonya’ de Craig GillespieEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 9 de febreroEn cartelera en El Paso‘Lady Bird’ de Greta GerwigEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 16 de febreroEn cartelera en El Paso‘Apuesta Maestra’ de Aaron SorkinEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 26 de eneroEn cartelera en El Paso‘The Post’ de Steven SpielbergEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 2 de febreroEstreno en El Paso: Jueves 11 de enero‘Call me by Your Name’ de Luca GuadagninoEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 2 de febreroEstreno en El Paso: Viernes 19 de enero‘Todo el Dinero del Mundo’ de Ridley ScottEstreno en Ciudad Juárez: Viernes 16 de febreroEn cartelera en El Paso* Fechas y horarios sujetos a disponibilidad. Para más información consulte la cartelera de su cine de preferencia.

