Se casa, presume en su revista

Los Angeles— La actriz Gwyneth Paltrow anunció ayer que se comprometió con el productor de televisión Brad Falchuk y dijo que decidió dar una segunda oportunidad al matrimonio después de aceptar las oportunidades para hacer crecer el alma que da la intimidad.Paltrow, de 45 años y quien en 2014 describió su separación del vocalista de Coldplay Chris Martin como un desemparejamiento consciente, confirmó su compromiso en una entrevista para la edición más reciente de su revista Goop.“He tratado de aceptar lo complejo que puede ser el amor romántico. He decidido darle (al matrimonio) otra oportunidad, no sólo porque creo que encontré al hombre con el que estoy destinada a estar, sino porque he aceptado las oportunidades para hacer crecer el alma y romper los patrones que hacen (aterradoramente) posible la intimidad”, sostuvo.Paltrow y Falchuk, de 46 años, han estado saliendo desde 2014, poco después de la separación de Chris y Gwyneth. Falchuk y Ryan Murphy crearon en 2009 la popular serie de televisión ‘Glee’. Ambos también trabajaron juntos en las series ‘American Horror Story’ y ‘Scream Queens’.Paltrow ganó el Oscar a la Mejor Actriz en 1999 por ‘Shakespeare Enamorado’, pero ahora es reconocida por fundar Goop, un sitio de Internet y tienda de productos que promueve la alimentación saludable y un estilo de vida libre de estrés.Ella y Martin concluyeron su divorcio en 2016 después de 13 años de matrimonio. Tienen dos hijos.Paltrow y Falchuk posaron para la portada de la revista. Falchuk también respondió el popular cuestionario “¿Cuán goopy eres?” en un video publicado en goop.com. La entrevista aparece en la edición de Goop disponible desde hoy en Estados Unidos.“Nos sentimos increíblemente suertudos de unirnos en este punto de nuestras vidas, cuando nuestros éxitos y fracasos colectivos pueden servir como bloques que construyen una relación saludable y feliz”, dijo Falchuk.

