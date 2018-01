Los Ángeles— La muy anticipada protesta de negro en los Globos de Oro comenzó el domingo tan pronto se inauguró la alfombra roja incluyendo a las estelares Meryl Streep con un vestido con un profundo escote en V y Michelle Williams con un hermoso modelo con los hombros al descubierto, quien desfiló acompañada por la fundadora del movimiento "Me Too" Tarana Burke.Streep, quien recorrió la alfombra con la activista contra la violencia doméstica Ai-jen Poo, dijo que eligió ir de negro para apoyar a quienes tratan de acabar con el desequilibrio de poder que ha llevado al abuso sexual."Queremos arreglar eso y nos sentimos un poco incentivadas en este momento en especial para unirnos en una gruesa fila negra", dijo Streep a Ryan Seacrest quien también iba de negro.¿Qué pensaría la fallecida periodista Katharine Graham de todo este negro?"Creo que estaría fascinada", dijo Streep quien la interpreta en la película "The Post".Que la moda en los Globos de Oro se tiñera de negro era algo que se esperaba desde hace días tras un llamado para una reforma general luego de la caída de Harvey Weinstein y numerosas personas más en Hollywood, los medios de comunicación, la moda, el sector tecnológico, editorial y otras industrias.La nueva iniciativa Time's Up, apoyada por más de 300 mujeres en Hollywood, repertió broches para quienes iban de negro y también para aquellas personas con colores más brillantes.Aunque la alfombra roja estuvo dominada por el negro, los actores se apropiaron del código a su manera: Allison Williams lució una franja naranja y una plata en la parte superior de su vestido de columna con falda negra. La cantante Kelly Clarkson llevaba dorado en el cuello y en una manga de su vestido de Christian Siriano.Daniela Vega, protagonista transgénero de la cinta chilena nominada "Una mujer fantástica", lució un vestido negro de columna con la silueta recortada a los costados.Shailene Woodley llevaba un vestido con lentejuelas y cuello de tortuga con una falda de tul. Diane Kruger eligió un vestido de tul negro moteado de Prada con cauda y los bordes con adornos metálicos.Claire Foy de la serie de Netflix "The Crown" fue con un traje de pantalón negro y Tracee Ellis Ross complementó su modelo negro con un pañuelo a juego. Catherine Zeta Jones deslumbro con un vestido transparente de Zuhair Murad con falda corte A.Una de las jóvenes estrellas de "Stranger Things", Sadie Sink se sumó a la protesta con un vestido negro y joyería de Chopard.Los caballeros también se sumaron a la iniciativa. Además del tradicional esmoquin negro hubo pajaritas, camisas y otros detalles de ese color, así como los prendedores de Time's Up.Ricky Martin llegó de negro de pieza la cabeza acompañado por su novio Jwan Yosef. Chris Sullivan llevó un esmoquin negro con esmalte del mismo color en las uñas.Pero no todos respaldaban la protesta. Rose McGowan, quien ha acusado a Weinstein de violación, ha dicho en repetidas ocasiones que es un esfuerzo intrascendente.Daniel Kaluuya, astro de "Get Out", llevó un esmoquin negro con un prendedor de Time's Up en la solapa. Dijo sentirse privilegiado por apoyar a más mujeres que luchan contra los males en la industria.Alison Brie, nominada por su serie de Netflix sobre luchadoras "Glow", llevó un impresionante vestido strapless negro con un escote corazón. Brie dijo que cree que el cambio llegará cuando más mujeres estén en el poder además de que debe de haber más comprensión en todas las industrias.Alfred Molina, estaba entre aquellos que combinaron sus esmoquin negros con camisas negras, en vez de las tradicionales blancas. Lo mismo hizo David Harbour de "Stranger Things"."Es por solidaridad", dijo Molina a The Associated Press. "Les puedo decir que es un pequeño gesto. Que me vista de negro no cambiará todo, pero de los pequeños gestos surgen los grandes gestos. Creo que es importante que las mujeres sepan que las escuchas y que crees en ellas".