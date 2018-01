Gana Sam Rockwell como Mejor Actor de Reparto

Ciudad de México- Sam Rockwell triunfó este domingo en los Globos de Oro, al llevarse el premio a Mejor Actor de Reparto por la película 3 Anuncios por un Crimen.En el filme de Martin McDonagh, el histrión interpreta a un oficial de policía racista en un pequeño pueblo estadounidense."Esta película es sobre la compasión, y creo que necesitamos un poco de eso en estos días", dijo en su discurso.La australiana Nicole Kidman se llevó el cuarto Globo de Oro de su carrera, como Mejor Actriz en una Miniserie o Película para TV, gracias a su interpretación en la serie Big Little Lies.Kidman dio vida en la serie de HBO a Celeste Wright, una madre de familia que es víctima de abuso por parte de su esposo.Al recibir su premio, Kidman refirió a los escándalos recientes en Hollywood."El personaje al que interpreté representa algo en lo que se centran nuestras conversaciones actuales: el abuso. Creo y espero que podamos generar un cambio mediante las historias que contamos y la manera en la que lo hacemos", afirmó. "Mantengamos viva la conversación. Hagámoslo".Durante la alfombra roja del evento, varias celebridades, entre ellas Meryl Streep, Penélope Cruz y Michelle Williams, vistieron de negro como protesta a la inequidad y al acoso sexual en Hollywood.A continuación la lista de ganadores:Actor de Reparto en una Película: Sam Rockwell, 3 Anuncios por un CrimenCanción Original de una Película: "This Is Me", El Gran ShowmanBanda Sonora de una Película: Alexandre Desplat, La Forma del AguaSerie de Drama: The Handmaid's TaleActriz en una Serie de Drama: Elisabeth Moss, The Handmaid's TaleActor en una Serie de Drama: Sterling K. Brown, This Is UsActriz en una Serie de Comedia o Musical: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. MaiselActriz en una Miniserie o Película para TV: Nicole Kidman, Big Little LiesActor de Reparto en una Miniserie o Película para TV: Alexander Skarsgard, Big Little Lies