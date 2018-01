Un Quijote nada flaco

Monterrey– Para dar vida a Don Quijote en el musical ‘El Hombre de la Mancha’, Ernesto D’Alessio tiene una transformación como actor, incluso ahora luce una barba abundante que ha sorprendido a sus fans, pero aunque aparenta estar delgado, lo cierto es que está bien marcado.El físico que enseña en las redes sociales donde se luce un cuerpo bien trabajado, trata de ocultarlo en el escenario cuando le toca subir a dar vida al rol principal en la obra.“Fíjate que no se ve (sus músculos). Yo ahorita estoy físicamente muy marcado, pero sí tu me ves en vivo, estoy delgado. Es un físico que si me quito la playera me veo muy marcado pero en realidad estoy delgado”, dijo actor.Ernesto, quien la noche del viernes estuvo de manteles largos por las 400 representaciones de la obra donde la madrina de la develación de la placa fue su mamá, Lupita D’Alessio, dio a conocer que realiza algunos trucos para lucir más delgado en el escenario.“Yo mido 1.82 metros y peso 74 kilos. Además traigo un vestuario que es una playera blanca que es muy holgada, incluso yo ayudo con mi expresión corporal a encorvar un poquito y hacer movimientos mucho más despacio, que si tú me vienes a ver a la obra, me ves muy flaco”, explicó.El físico fuerte que se ve en las redes sociales, señaló el también cantante, trata de esconderlo en el escenario.“No se ve en la obra, se esconde completamente”, afirmó.Con el look de la barba abundante ha recibido muchos comentarios de personas que dicen que se parece a su papá, el fallecido cantante y actor Jorge Vargas.“Para interpretar a Cervantes me iban a poner barba, pero dije: ‘me voy a dejar la barba’. Nunca me la había dejado y no pensé que me saliera tanto, porque sí está muy abundante con la cual he subido algunas imágenes en redes sociales y me dicen que me parezco a mi papá.“Además, la gente de caracterización me hace un trabajo en el rostro para verme demacrado.Las personas que han venido a ver la obra, me dicen que cuando salgo de Cervantes dicen que no me reconocen”, explicó Ernesto.El actor está feliz por estar en este proyecto que le permite crecer más en su profesión.